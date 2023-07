Pasquarelli Auto amplia la sua offerta con marchi iconici

Pasquarelli Auto, nella foto l’a. d. Marco Pasquarelli, società quotata su Euronext Growth Milan, ha recentemente stretto un nuovo accordo di vendita e assistenza con il Gruppo Koelliker, che rappresenta un significativo passo avanti per l’azienda nel settore della mobilità.

Grazie a questa partnership, Pasquarelli Auto ha ampliato la propria offerta includendo sette nuovi brand, tra cui Aiways, Microlino, KG Mobility – Ssangyong, B On, Evum, Maxus e Wuzheng, coprendo così una vasta gamma di autoveicoli full-electric e veicoli commerciali.

L’accordo di vendita e assistenza non si ferma qui: Pasquarelli Auto ha rafforzato ulteriormente la sua posizione nel mercato stipulando un accordo con Groupe PSA Italia S.p.A., riguardante la commercializzazione e l’assistenza dei marchi Citroen e Opel, a partire dal 1° luglio 2023.

Questi due marchi storici si aggiungono ai già 12 presenti nel portafoglio di Pasquarelli Auto, contribuendo a completare la vasta gamma di vetture offerte dall’azienda. Grazie a questo accordo, Pasquarelli Auto diventa anche un riparatore autorizzato per auto e veicoli commerciali sia di Citroen che Opel.

Queste partnership strategiche consolidano ulteriormente la posizione di Pasquarelli Auto come fornitore di mobilità completo, attivo nel commercio di vetture e veicoli commerciali nuovi e usati, nonché nel noleggio a breve, medio e lungo termine. Con una gamma così ampia e diversificata di marchi e servizi di assistenza tecnica, Pasquarelli Auto sarà in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti, offrendo una soluzione su misura per ogni tipo di necessità.

Con queste nuove collaborazioni, Pasquarelli Auto si posiziona come un attore di rilievo nel panorama automobilistico, offrendo ai clienti un’esperienza completa e coinvolgente nel mondo della mobilità. Grazie all’ampliamento della gamma di veicoli e ai servizi di assistenza tecnica autorizzata, l’azienda si prepara a continuare il suo percorso di crescita e successo nel settore automobilistico italiano.