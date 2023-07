Recordati, utile netto in crescita

Il gruppo Recordati ha chiuso il primo semestre del 2023 con un utile netto di 227,6 milioni di euro, in crescita del 50,3%. Tra gli altri dati, i ricavi netti consolidati sono pari a 1,044 miliardi di euro, in crescita del 17%,con Mol di 406,2 milioni (+21,3%). Il Free cash flow è pari a 261,7 milioni, +43 milioni rispetto all’anno precedente, mentre la posizione finanziaria netta presenta un debito netto pari a 1.326 miliardi.

Per il 2023 viene confermata la guidance che prevede ricavi compresi tra 2,050 e 2,090 miliardi, Mol tra 750 e 770 milioni di euro e utile netto rettificato compreso tra 490 e 500 milioni.

“Nella prima metà dell’anno abbiamo realizzato risultati finanziari molto positivi, con una continua crescita del business e il mantenimento di margini ai livelli più alti del settore – commenta il Ceo Rob Koremans (nella foto) – l’azienda entra nella seconda metà del 2023 con uno slancio molto forte e una confermata capacità di convertire la crescita dei ricavi in utili e generazione di cassa. Siamo inoltre particolarmente soddisfatti dell’accordo siglato a luglio con Gsk, che aggiunge due marchi affermati al nostro portafoglio core dell’area urologica nel segmento Specialty & Primary Care, che ci consentiranno di fare leva sulla nostra piattaforma commerciale competitiva per rispondere alle diverse esigenze dei pazienti. Questa operazione, che dimostra la capacità del management di implementare la strategia di crescita delineata, rafforza la posizione del nostro Gruppo per la crescita futura”.