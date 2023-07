Civitanavi Systems inaugura la nuova sede di Torino

Civitanavi Systems S.p.A., società attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale (la “Società” o “CNS”), inaugura la nuova sede di Torino, al fine di rafforzare la propria presenza a livello nazionale e migliorare l’offerta dei propri prodotti, con particolare attenzione ai sistemi di navigazione satellitare. Nel quadro delle attività di Civitanavi, la sede di Torino si occupa della progettazione e dello sviluppo di algoritmi e tecnologie GNSS (Global Navigation Satellite System) e può contare su un gruppo di lavoro che vanta un’esperienza decennale nel campo della navigazione satellitare. Andrea Pizzarulli, nella foto, Amministratore Delegato di Civitanavi Systems, ha commentato, “Avere la disponibilità di un ricevitore GNSS proprietario ci permette di progettare sul territorio nazionale sistemi di navigazione fortemente integrati con i sensori inerziali già prodotti dall’azienda in linea con il trend delineato dalla recente ricerca scientifica. L’obiettivo è sfruttare la complementarità di tecnologie differenti secondo architetture denominate tight e ultratight e introdurre sul mercato nuove soluzioni nel dominio delle tecnologie PNT (Position, Navigation, and Time)”. Attualmente, a Torino, Civitanavi lavora al miglioramento delle contromisure a segnali interferenti che, come dimostrano le numerose interruzioni del segnale GNSS causate da attacchi di jamming in diverse applicazioni basate sul GNSS riscontrate negli ultimi anni e in particolare negli scenari operativi del conflitto Ucraina Russia, continuano a presentarsi come un problema attuale da risolvere. n questo contesto, Civitanavi Systems considera un valore aggiunto per la propria strategia di sviluppo, la disponibilità dei segnali Galileo autenticati, che opportunamente combinati con piattaforme GNSS/INS integrate e orologi atomici miniaturizzati (Chip Scale Atomic Clocks), possono diventare uno strumento estremamente efficace contro i tentativi di spoofing. In tal senso, la Società intende proporre nuove soluzioni capaci di soddisfare requisiti dettati da applicazioni reali, in cui la sicurezza è un fattore chiave.