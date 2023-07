Terna conferma il ruolo di leader nella transizione energetica con investimenti record nel 2023

Il Consiglio di Amministrazione di Terna S.p.A nella foto l’Amministratore Delegato Giuseppina Di Foggia, nella foto, ha riportato i risultati finanziari per il primo semestre del 2023. Nonostante un ambiente macroeconomico complesso e volatile, con prezzi elevati delle commodities e una diminuzione del 5,3% nella domanda di energia elettrica in Italia rispetto allo stesso periodo del 2022, Terna ha registrato un significativo miglioramento dei principali indicatori finanziari.

In particolare, l’EBITDA di Terna è stato di oltre un miliardo di euro nel primo semestre, segnando la prima volta nella storia del Gruppo che tale valore è stato superato in questa fase dell’anno. Inoltre, gli investimenti per la transizione energetica e il miglioramento della rete hanno raggiunto un nuovo record per il periodo, con un aumento del 25,7% rispetto al primo semestre del 2022, totalizzando 830,5 milioni di euro.

Terna continua a concentrarsi sulla realizzazione degli obiettivi del Piano Industriale “Driving Energy” per il 2023 e prevede un forte impulso agli investimenti nelle Attività Regolate per sostenere la transizione verso fonti energetiche sostenibili e contribuire agli obiettivi del Green Deal dell’Unione Europea.

La società ha anche dimostrato impegno nella finanza sostenibile, con l’emissione di obbligazioni verdi e il riconoscimento internazionale delle sue iniziative legate all’ambiente e alla responsabilità sociale.

Terna continuerà a puntare sull’innovazione e sulle soluzioni digitali per gestire la crescente complessità del sistema elettrico. I suoi valori di sostenibilità e la gestione responsabile degli impatti ambientali rimarranno al centro delle attività aziendali.

Con queste prospettive positive, Terna mira a raggiungere ricavi di 3,11 miliardi di euro, un EBITDA di 2,12 miliardi di euro e un EPS di 0,43 euro per l’intero anno 2023, mantenendo una solida struttura finanziaria e massimizzando la generazione di cassa.