Quattro case automobilistiche si uniscono per una rete di ricarica sostenibile

In una mossa senza precedenti, sette delle principali case automobilistiche mondiali, BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai, Kia, Mercedes-Benz Group e Stellantis NV, nella foto l’a .d. Carlos Tavares, hanno unito le forze per formare una nuova joint venture destinata a rivoluzionare la ricarica dei veicoli elettrici in Nord America. L’obiettivo ambizioso della collaborazione è la creazione di una vasta rete di ricarica ad alta potenza, comprendente almeno 30.000 punti di rifornimento, che offriranno ai clienti un’esperienza impeccabile, affidabile e conveniente.

Con il crescente interesse per i veicoli elettrici e gli investimenti generazionali nella ricarica pubblica a livello federale e statale, la joint venture sfrutterà sia finanziamenti pubblici che privati per accelerare il processo di installazione dei punti di ricarica ad alta potenza. Questi punti di ricarica saranno accessibili a tutti i veicoli elettrici a batteria, indipendentemente dal produttore, che utilizzano i connettori Combined Charging System (CCS) o North American Charging Standard (NACS).

Le prime stazioni di ricarica dovrebbero essere inaugurate nell’estate del 2024 negli Stati Uniti e in seguito in Canada, con una distribuzione strategica sia nelle aree urbane che lungo le principali autostrade, comprese le tratte di collegamento e gli itinerari di vacanza. Ciò garantirà che una stazione di ricarica sia facilmente accessibile ovunque le persone scelgano di vivere, lavorare e viaggiare.

Una delle caratteristiche fondamentali della rete di ricarica sarà la sua alimentazione esclusivamente con energia rinnovabile, in linea con le strategie aziendali sostenibili delle case automobilistiche coinvolte. Questo contribuirà ulteriormente a ridurre l’impatto ambientale dei veicoli elettrici e a promuovere uno stile di vita più sostenibile.

Per offrire un’esperienza elevata ai clienti durante il processo di ricarica, le stazioni saranno ubicare in strutture comode e accoglienti, fornite di servizi aggiuntivi come toilette, punti di ristorazione e attività commerciali nelle vicinanze. Inoltre, la rete integrerà soluzioni digitali avanzate, tra cui prenotazioni, pianificazione intelligente dei percorsi, applicazioni di pagamento e gestione trasparente dell’energia, per garantire un’esperienza di prim’ordine.

La joint venture si pone come obiettivo primario quello di favorire la crescita dei veicoli elettrici, offrendo una soluzione affidabile e rapida per la ricarica. Con l’aspettata crescita delle vendite di veicoli elettrici, l’infrastruttura dedicata diventa ancora più cruciale per facilitare una diffusione su larga scala.