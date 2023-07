Pattern completa l’acquisto del 30% di Dyloan Bond Factory

Pattern S.p.A (nella foto, l’a. d. Luca Sburlati) società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma, nel segmento sfilate e prime linee uomo e donna, rende noto che, in esecuzione dell’accordo sottoscritto in data 3 luglio 2023, è stato perfezionato l’acquisto dell’ulteriore 30% del capitale sociale di Dyloan Bond Factory S.r.l., società già controllata dal Gruppo con una partecipazione al 70%. In data odierna è stato risolto il patto parasociale avente ad oggetto la governance di Dyloan nonché è stato risolto il patto parasociale tra BO.MA Holding S.r.l. e la Dott.ssa Anna Maria di Rienzo avente ad oggetto la nomina della stessa nel Consiglio di Amministrazione di Pattern (cfr. comunicati del 18 luglio e 8 novembre 2022). In esecuzione degli accordi, la Dott.ssa Anna Maria di Rienzo ha rassegnato, con effetto dalla data odierna, le proprie dimissioni da membro del Consiglio di Amministrazione di Dyloan e da membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Pattern. La Società ringrazia la Dott.ssa Maria di Rienzo per l’attività svolta come consigliere. Il Consiglio di Amministrazione di Pattern procederà, ai sensi di Statuto e di legge, alla sostituzione del consigliere uscente, mediante cooptazione di un nuovo amministratore. In occasione del closing, è stato stipulato anche un apposito accordo di collaborazione e consulenza tra la Dott.ssa Anna Maria di Rienzo e Dyloan ai fini di una collaborazione che permarrà senza soluzione di continuità. Inoltre, il Dott. Loreto di Rienzo, Direttore R&D del Gruppo Pattern, continuerà a sedere nel Consiglio di Amministrazione di Dyloan