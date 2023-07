Crescita demografica in Africa: Il potenziale del capitale umano sotto i riflettori

Entro il 2075, l’Africa dominerà la popolazione globale in età lavorativa, coprendo un terzo del totale. È quanto affermato ieri a Dar es-Salaam dal direttore per il Paese della Banca Mondiale (Bm), Nathan Belete, durante le osservazioni di apertura al Youth Side Event in vista del Vertice dei capi di Stato sul capitale umano dell’Africa, che si svolge oggi e domani con incontri ministeriali nella principale città della Tanzania. Durante il suo intervento, Belete ha affermato che l’Africa è l’unica regione al mondo in cui la forza lavoro continuerà a crescere nei prossimi decenni, con la popolazione in età lavorativa ora a poco più di 600 milioni a partire dal 2020 che dovrebbe crescere di 450 milioni entro il 2035 per raggiungere 1,5 miliardi di persone entro il 2075.”L’Africa è un continente ricco di energia giovanile, ambizione e potenziale per una rapida crescita economica se il suo potenziale di capitale umano viene sfruttato con urgenza”, ha affermato l’esponente della Bm. “Le traiettorie del capitale umano sono fissate prima della nascita di un bambino e il capitale umano viene rapidamente accumulato durante l’infanzia, l’adolescenza e la prima età adulta. Rompere il ciclo della disuguaglianza intergenerazionale richiede investimenti significativi in capitale umano fin dalla più tenera età”, ha spiegato Belete, precisando che il capitale umano consiste nella salute, nella conoscenza e nelle competenze che le persone accumulano nel corso della loro vita, determinando la produttività e i guadagni di una persona. Nel 2019, la Banca mondiale ha lanciato l’Africa Human Capital Plan, che stabilisce obiettivi e impegni chiari per aumentare il potenziale dell’Africa subsahariana attraverso il suo capitale umano.Da allora, i Paesi e le comunità hanno incrementato gli investimenti nella popolazione africana, compresa una forte spinta per emancipare le donne e accelerare la transizione demografica dell’Africa. “Siamo ansiosi di raddoppiare i nostri ambiziosi obiettivi stabiliti in quel piano. Tra il 2019 e il 2022, gli impegni della Banca mondiale per le operazioni di sviluppo umano in Africa hanno raggiunto la cifra storica di 34 miliardi di dollari, con 11,5 miliardi di dollari in nuovi investimenti a favore di donne e ragazze”, ha osservato. L’Africa Human Capital Heads of State Summit, che riunirà a Dar es-Salaam capi di Stato africani fino a domani, mira ad accelerare gli investimenti in capitale umano come motore principale di produttività, resilienza e crescita. Il vertice organizzato dal gruppo della Bm vuole aumentare la consapevolezza dei cambiamenti demografici, enfatizzare l’apprendimento e le competenze come fattori chiave della produttività e posizionare lo sviluppo del capitale umano come un settore prioritario.