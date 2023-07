TotalEnergies acquisisce Total Eren e rafforza il suo impegno per le energie rinnovabili

TotalEnergies prosegue la sua crescita redditizia nel settore delle energie rinnovabili con l’annuncio dell’acquisizione completa degli altri azionisti di Total Eren, portando la sua partecipazione dal 30% al 100%. Le squadre di Total Eren verranno completamente integrate all’interno dell’unità business delle energie rinnovabili di TotalEnergies. Questo accordo segue l’accordo strategico firmato tra TotalEnergies e Total Eren nel 2017, che concedeva a TotalEnergies il diritto di acquisire l’intera Total Eren (precedentemente EREN RE) dopo un periodo di cinque anni.

In questa transazione, Total Eren è valutata con un valore d’azienda di 3,8 miliardi di euro, basato su un attraente multiplo EBITDA negoziato nell’accordo strategico iniziale del 2017. L’acquisizione del 70,8% rappresenta un investimento netto di circa 1,5 miliardi di euro per TotalEnergies.

L’integrazione di Total Eren dovrebbe portare a un aumento del reddito netto operativo integrato di TotalEnergies di circa 160 milioni di euro e al cash flow operativo di circa 400 milioni di euro nel 2024.

Total Eren ha una capacità di 3,5 GW di energia rinnovabile in funzione in tutto il mondo e un portafoglio di progetti solari, eolici, idroelettrici e di stoccaggio di oltre 10 GW in 30 paesi, di cui 1,2 GW sono in fase di costruzione o sviluppo avanzato. TotalEnergies sfrutterà gli asset di 2 GW di Total Eren in funzione nei paesi mercantili (in particolare in Portogallo, Grecia, Australia e Brasile) per sviluppare la sua strategia di energia integrata. TotalEnergies beneficerà anche della presenza di Total Eren e della sua capacità di sviluppare progetti in altri paesi come India, Argentina, Kazakhstan o Uzbekistan.

Total Eren contribuirà non solo con asset operati di alta qualità, ma anche con l’esperienza e le competenze di quasi 500 persone presenti in oltre 20 paesi. La crescita organica di successo di Total Eren testimonia l’expertise che le sue squadre hanno costruito internamente e in collaborazione con partner e fornitori fin dalla sua creazione nel 2012. Le squadre e la qualità del portfolio di Total Eren rafforzeranno la capacità di TotalEnergies di raggiungere una crescita produttiva ottimizzando i costi operativi e gli investimenti, sfruttando la sua dimensione e il suo potere contrattuale di acquisto.

Oltre alle sue attività come produttore di energia rinnovabile, Total Eren ha lanciato negli ultimi anni progetti pionieristici di idrogeno verde in diverse regioni, come il Nord Africa, l’America Latina e l’Australia. Queste attività di idrogeno verde saranno portate avanti attraverso una nuova partnership in una società denominata “TEH2” (80% di proprietà di TotalEnergies e 20% di proprietà del Gruppo EREN).

“La nostra partnership con Total Eren è stata molto positiva, come dimostra l’ampiezza e la qualità del portfolio di energie rinnovabili. Con l’acquisizione e l’integrazione di Total Eren, stiamo aprendo un nuovo capitolo dello sviluppo, poiché l’expertise del suo team e la complementarietà geografica rafforzeranno le nostre attività nel settore delle energie rinnovabili e la nostra capacità di diventare un player integrato nell’energia produttiva,” ha dichiarato Patrick Pouyanné, nella foto, Chairman & CEO di TotalEnergies. “Desidero ringraziare i fondatori di Total Eren, Pâris Mouratoglou e David Corchia, così come le loro squadre, per l’incredibile lavoro svolto, che ha portato a questo importante risultato. Oggi diamo il benvenuto alle esperte squadre di Total Eren, che continueranno il loro eccezionale lavoro con le risorse aggiuntive di una grande azienda.”