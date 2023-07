Impennata dei ricavi per Farmacosmo

Farmacosmo S.p.A., società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty e quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, ha annunciato i dati gestionali non sottoposti a revisione contabile relativi al primo semestre 2023. Durante questo periodo, i ricavi complessivi hanno raggiunto i 36,7 milioni di euro, segnando una crescita del 17% rispetto all’anno precedente. Questo risultato è stato trainato dalla componente retail, che ha registrato un aumento del 33% rispetto all’anno precedente, mentre il B2B è diminuito del 17% nello stesso periodo. La Società ha concentrato i propri sforzi sul core business a maggiore redditività, ovvero il retail e i servizi digitali, puntando a migliorare la marginalità. Inoltre, per garantire un servizio efficiente, Farmacosmo ha deciso di acquistare direttamente alcune referenze alto vendenti, mantenendo comunque il business model della zero warehouse policy. Dal punto di vista della sostenibilità, Farmacosmo ha approvato il Bilancio di Sostenibilità relativo all’esercizio 2022, dimostrando il suo impegno verso tematiche ESG (Environmental, Social, and Governance). La Società mette al centro della propria strategia la creazione di valore per gli stakeholder e la promozione di un modello di business sostenibile, basato sull’etica e la gestione responsabile dell’impresa. Farmacosmo ha redatto il Bilancio di Sostenibilità seguendo i principi stabiliti dai GRI Standard, garantendo rilevanza, inclusività, completezza, equilibrio tra aspetti positivi e negativi, comparabilità, accuratezza, tempestività, affidabilità e chiarezza. Fabio de Concilio, nella foto, Presidente e Amministratore Delegato di Farmacosmo, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti dei risultati conseguiti nel primo semestre che confermano la bontà delle scelte strategiche intraprese post quotazione. Il portale farmacosmo.it continua a crescere nel semestre, con tutti i KPI in miglioramento: nel secondo trimestre il carrello medio ha superato per la prima volta i 100 Euro, attestandosi a 108 Euro nel mese di luglio. Continua il lavoro di integrazione degli altri portali: a partire dal primo luglio la logistica di ProfumeriaWeb.com è ospitata a Nola, siamo inoltre lavorando al rinnovamento del portale che sarà pubblicato nei prossimi mesi. Il portale pharmasi.it, grazie all’unico centro strategico per le politiche di marketing ed un business model integrato, ha avuto una forte accelerazione nel corso del secondo trimestre 2023, registrando nel solo mese di giugno un incremento del 100% anno su anno. Infine Baucosmesi.it, acquisita a febbraio 2023, ha registrato un incremento dei ricavi a tripla cifra (+136% YoY) raggiungendo circa 260mila Euro in meno di cinque mesi. Inoltre, numerose sono le sinergie di costo già implementate come l’adeguamento delle tariffe a quelle di farmacosmo.it, l’ampliamento del catalogo e la sempre più forte brand awareness del portale confermano la bontà strategica di entrare nel mondo del pet attraverso un brand consolidato a forte valore aggiunto. Dopo il rebranding delle farmacie fisiche di Torino e Verbania sotto l’insegna Farmacosmo, abbiamo implementato l’integrazione delle carte Fidelity tra il portale farmacosmo.it e le farmacie, cosa che permetterà di aumentare la customer jouney dei clienti migliorandone l’esperienza di acquisto. La strategia omnichannel, prevede la possibilità di utilizzare i punti fisici come pickup point dove ritirare gli acquisti fatti online, usufruire del servizio di reso in farmacia, anche degli articoli acquistati sul portale, godere di tempi di consegna più brevi e di servizi extra ad alto valore aggiunto e totem computerizzati dove ordinare prodotti di altri portali di proprietà (in particolare Bau Cosmesi e ProfumeriaWeb). Infine ContactU, il nostro servizio di telepsicologia lanciato ad inizio aprile 2023, da metà maggio integra una nuova versione della piattaforma e da qualche settimana offre servizi di telepsicologia parentale e di coppia grazie ad un network di oltre 100 professionisti attivi, più di 500 terapie effettuate e l’avvio dei primi servizi B2B denominati ‘il Benessere psicologico in azienda’ con 3 aziende. In aggiunta, oggi abbiamo approvato e presentiamo ai nostri stakeholder il Bilancio di Sostenibilità 2022 che conferma il forte impegno del Gruppo ad integrare sempre di più le tematiche ESG nella propria strategia di crescita. Siamo consapevoli che la nostra crescita non possa prescindere dall’adottare soluzioni che siano in grado di portare benessere alla società in cui viviamo. Tutti i nostri sforzi sono focalizzati verso il benessere e la salute delle persone e delle comunità”.