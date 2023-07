Shell vende la sua partecipazione al progetto di gas in Indonesia per 650 mln di dollari

Shell ha annunciato la vendita della sua partecipazione nel contratto di condivisione di produzione (PSC) di Masela, in Indonesia, a Sustainable Union Oil & Gas (SUOS) per 325 milioni di dollari in contanti. Inoltre, c’è un importo aggiuntivo di 325 milioni di dollari, da pagare quando verrà presa la decisione finale di investimento (FID) sul progetto di gas Abadi.

Zoë Yujnovich, direttrice di Integrated Gas e Upstream di Shell, ha dichiarato: “La decisione di vendere la nostra partecipazione nel PSC di Masela è in linea con il nostro focus su una gestione disciplinata del capitale. Desideriamo ringraziare tutte le parti interessate, in particolare il Governo dell’Indonesia, per il loro sostegno durante il processo di vendita. Shell rimane attiva in Indonesia e continua a contribuire al percorso di transizione energetica del paese.”

INPEX Corporation detiene il 65% degli interessi operativi nel PSC di Masela ed è l’operatore del progetto di gas Abadi, situato nel Blocco Masela, a 150 chilometri al largo di Saumlaki nella provincia di Maluku, Indonesia. SUOS ha acquisito l’interesse nel PSC di Masela nel 2011.

Le attività di Shell in Indonesia includono i settori Downstream, che comprendono la mobilità, i lubrificanti e il settore marittimo. A novembre 2022, Shell Indonesia ha completato l’ampliamento del suo impianto di miscelazione dell’olio lubrificante, raddoppiando la capacità produttiva fino a 300 milioni di litri di prodotti lubrificanti all’anno. Il settore della mobilità di Shell gestisce 210 stazioni di carburante in Indonesia al 30 giugno 2023.