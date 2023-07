Solida performance finanziaria per ACEA: aumenta l’EBITDA e l’utile netto rettificato

ACEA, uno dei principali operatori infrastrutturali del Paese, ha presentato i risultati finanziari del primo semestre 2023 confermando una solida performance e prospettive positive per lo sviluppo sostenibile. Il gruppo registra una performance finanziaria solida nel primo semestre 2023, evidenziando un impegno costante verso la sostenibilità e lo sviluppo infrastrutturale del Paese. L’azienda è ben posizionata per affrontare le sfide future e continuare a crescere nel settore dell’energia e delle infrastrutture.

Dati finanziari chiave del primo semestre 2023:

Ricavi: 2.296 milioni di Euro

EBITDA: 670 milioni di Euro (+3% su base organica rispetto al 1H2022)

Utile netto rettificato del Gruppo: 144 milioni di Euro (+6% su base organica rispetto al 1H2022)

Investimenti: 503 milioni di Euro (+9% rispetto al 1H2022)

Indebitamento finanziario netto: 4.798 milioni di Euro (8% di aumento rispetto al 31 dicembre 2022)

L’azienda mira a consolidare la sua leadership nei settori idrico ed elettrico, con un focus sulla tutela della risorsa idrica e l’elettrificazione delle reti. Nell’ambito ambientale, ACEA punta ad aumentare la presenza nel Centro Italia con una maggiore catena di trattamento dei rifiuti e nuovi impianti di recupero di energia. Tra i progetti in corso, spiccano la realizzazione della seconda linea dell’Acquedotto del Peschiera, potenziamento delle infrastrutture nel Lazio, e lo sviluppo di una pipeline fotovoltaica. ACEA si impegna attivamente nelle dimensioni ESG (ambientale, sociale e di governance) con obiettivi per la riduzione delle emissioni di CO2, il riciclo dei rifiuti, la riduzione delle perdite idriche, la parità di genere e l’incentivazione dell’occupazione giovanile. Guardando avanti, ACEA punta a continuare la sua strategia di focalizzazione sullo sviluppo di infrastrutture sostenibili in contesti regolati. La società mira a mantenere la solidità finanziaria e a generare un impatto positivo sulle performance operative ed economiche.

L’Amministratore Delegato di ACEA, Fabrizio Palermo, ha dichiarato: “Nel 2023 Acea rafforza lo scenario di crescita grazie ai progetti infrastrutturali che la vedono protagonista in campo idrico e al consolidamento nel settore ambientale che rafforza la sua presenza soprattutto nel Centro Italia. Prosegue il piano degli investimenti, prevalentemente sui business regolati, consolidando la leadership nel settore idrico del mercato italiano. 2 In un contesto difficile, caratterizzato dall’aumento dei tassi di interesse e della volatilità dei prezzi, Acea ha avviato azioni finalizzate all’incremento dell’efficienza operativa e a un potenziamento mirato degli investimenti, garantendo la crescita dei risultati economici e una solida struttura finanziaria.”