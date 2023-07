Italgas riporta un aumento dei ricavi e profitti

Il Consiglio di Amministrazione di Italgas ha approvato i risultati consolidati al 30 giugno 2023. Di seguito sono riportati alcuni dei principali dati economici e finanziari:

Ricavi totali: 931,8 milioni di euro (+31,7% rispetto all’anno precedente).

Margine Operativo Lordo (EBITDA): 607,0 milioni di euro (+18,3%).

Utile operativo (EBIT): 358,8 milioni di euro (+21,2%).

Utile netto adjusted attribuibile al Gruppo: 213,2 milioni di euro (+14,9%).

Investimenti tecnici: 398,2 milioni di euro.

Flusso di cassa da attività operativa: 319,6 milioni di euro.

Indebitamento finanziario netto (esclusi gli effetti ex IFRS 16): 6.230,7 milioni di euro.

Comuni in concessione per il servizio di distribuzione gas: 2.045.

Numero di contatori attivi: 7.959.758 milioni.

Rete di distribuzione gas: 81.582 km.

Italgas ha proseguito le attività operative volte a raggiungere gli obiettivi di trasformazione digitale del network, abilitando la transizione energetica e sostenendo una transizione ecologica sicura e competitiva sul piano dei costi per industrie e cittadini. Durante i primi sei mesi del 2023, sono stati realizzati investimenti per estensione, trasformazione digitale e repurposing delle reti, con particolare attenzione al completamento di nuove condotte e al piano di metanizzazione nelle aree di competenza di DEDA in Grecia.

Dal punto di vista della sostenibilità, Italgas ha registrato una riduzione dei consumi netti di energia del 14,7% e una riduzione del 12,0% delle emissioni ad esse correlate. Inoltre, sono stati ispezionati 53.752 km di rete, rappresentando un aumento del 12,8%.

L’EBITDA dei primi sei mesi dell’anno è stato di 607,0 milioni di euro (+18,3% rispetto al 30 giugno 2022) e l’utile netto attribuibile al Gruppo è stato di 213,2 milioni di euro (+14,9% rispetto al 30 giugno 2022).

Si evidenzia che i dati includono il gruppo greco DEPA Infrastructure e che il conto economico riclassificato prevede l’esposizione dei ricavi totali e dei costi operativi al netto degli effetti IFRIC 12 “Accordi per servizi in concessione”, dei contributi di allacciamento e di altre componenti residuali.

Paolo Gallo, nella foto, Amministratore Delegato di Italgas, ha così commentato: Il primo semestre del 2023 mostra un trend in continuità con gli anni passati, all’insegna della crescita costante e di performance d’eccellenza al servizio dello sviluppo dei Paesi in cui Italgas è presente e opera. I risultati raggiunti confermano la centralità delle reti del gas – smart, digitali e flessibili – e del Gruppo Italgas per il raggiungimento dei target del REPowerEU e, per il loro tramite, di una transizione ecologica sicura e competitiva. Tutti gli indicatori economici hanno fatto registrare un incremento a doppia cifra con l’EBITDA che ha riportato un aumento del 18,3%, superando i 600 milioni di euro, e un Utile Netto di Gruppo pari a 213,2 milioni di euro, in aumento del 14,9% rispetto al primo semestre dello scorso anno, grazie anche allo sviluppo delle attività in Grecia e a quelle nel campo dell’efficienza energetica. Con quasi 400 milioni di euro investiti nel semestre, la Società si conferma tra le principali realtà industriali per capacità d’investimento e di messa a terra di progetti in grado di contribuire a migliorare la qualità della vita delle persone. Abbiamo posto le basi per fare la nostra parte anche nella gestione dei servizi idrici: mutuando in essi le tecnologie sviluppate per il gas sarà possibile ottenere risultati immediati in termini di efficienza ed economicità del servizio per i territori e le comunità. L’obiettivo di neutralità carbonica al 2050 è raggiungibile grazie alla progressiva riduzione dei consumi energetici netti e delle emissioni Scope 1, 2 e 3 e i risultati che conseguiamo trimestre dopo trimestre lo dimostrano. Non solo. Per promuovere attivamente l’ulteriore cambiamento, abbiamo introdotto anche nuovi target riferiti a un’equità retributiva di genere e allo sviluppo di competenze e valorizzazione delle risorse: azioni indispensabili per continuare a puntare sull’innovazione e per metterla a valore per l’intero Gruppo.