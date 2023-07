Philip Morris Italia presenta Veev One: l’alternativa per un mondo senza fumo

Philip Morris Italia (nella foto, l’a. d. Marco Hannappel) lancia sul mercato la nuova sigaretta elettronica Veev One, un passo ulteriore verso un futuro senza fumo. Il dispositivo è stato progettato per rispondere alle diverse esigenze dei consumatori italiani e mira ad eliminare le sigarette tradizionali nel minor tempo possibile. La Veev One presenta un design più compatto e maneggevole, offrendo un’esperienza di gusto uniforme grazie alla sua innovativa tecnologia di riscaldamento Compact Ceramic.

Una delle caratteristiche più interessanti della Veev One è la sua batteria potenziata, che permette di utilizzare un intero pod con una sola ricarica. Ogni pod può fornire fino a 1000 tiri, garantendo una lunga durata e un’esperienza di svapo soddisfacente.

Philip Morris ha dedicato una considerevole quantità di risorse alla ricerca e allo sviluppo di prodotti senza combustione, dimostrando un forte impegno verso un futuro senza fumo. Oltre 19 milioni di fumatori in tutto il mondo hanno già abbandonato le sigarette tradizionali per passare a prodotti senza combustione, e l’azienda mira a coinvolgerne altri 40 milioni entro il 2025.

La Veev One è disponibile presso le tabaccherie e vari canali di e-commerce, offrendo agli adulti fumatori e agli utilizzatori di e-cig un’alternativa che contiene tabacco o nicotina. Tuttavia, è importante sottolineare che il prodotto non è privo di rischi e crea dipendenza.

Con la Veev One, Philip Morris si conferma un’azienda orientata all’innovazione e all’impegno nel promuovere alternative più sicure per i fumatori. La nuova sigaretta elettronica rappresenta un passo avanti verso un futuro senza fumo, dove le sigarette tradizionali saranno solo un ricordo del passato.