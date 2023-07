Almawave e WeVee Technologies, partnership strategica per una mobilità eco-friendly

The Data Appeal Company – società del Gruppo Almawave attiva nello sviluppo di soluzioni di vertical AI analytics, leader nel settore turismo, fintech e location intelligence – e WeVee Technologies Ltd, azienda europea all’avanguardia nel campo della climate tech, annunciano l’avvio di una partnership strategica di durata triennale. La collaborazione, che ha un controvalore di 1,6 milioni di euro con possibilità ulteriori di revenue sharing, ha l’obiettivo di dare spinta all’innovazione nel panorama della mobilità elettrica e a promuovere pratiche di trasporto sostenibili in un’ampia area geografica che riguarderà in prospettiva 38 Paesi. Nel dettaglio The Data Appeal Company, che tramite le proprie tecnologie proprietarie elabora i dati e fornisce approfondimenti praticabili e KPI proprietari trasmettendo informazioni sulla posizione, sul sentiment e sul mercato per qualsiasi punto di interesse in tutto il mondo, fornirà a WeVee Technologies dati su luoghi rilevanti (es. attrazioni, siti storici, commerciali e turistici) entro un raggio di 1,5 chilometri dalla rete di ricarica pubblica di WeVee Technologies presente attualmente in Europa con oltre 450 mila stazioni. L’obiettivo è quello di perfezionare la comprensione della clientela finale, delle carenze dei concorrenti e delle criticità del territorio da parte di WeVee Technologies, consentendole di migliorare l’esperienza di ricarica, di prendere decisioni di investimento informate e di ridurre i rischi. Tramite questo accordo WeVee Technologies, leader nel cambiamento degli stili di vita verso la sostenibilità, si dedica a facilitare una transizione senza soluzione di continuità verso la mobilità elettrica, promuovendo al contempo modelli di consumo migliori ed esperienze di pendolarismo personalizzate. Attraverso il suo mercato completo, WeVee Technologies offre un pacchetto di servizi legati alla mobilità elettrica, tra cui leasing, assicurazione, manutenzione e soluzioni energetiche su misura per aziende e famiglie. Ciò consente alle aziende di fornire questi servizi a tutti i dipendenti, riducendo le emissioni complessive di CO2 e migliorando le valutazioni ambientali, sociali e di governance (ESG). Una delle offerte principali di WeVee Technologies è l’app WeVee, un’innovazione nel mercato dei veicoli elettrici: l’applicazione fornisce agli utenti funzioni personalizzate per la mobilità elettrica, come la mappatura delle 450 mila stazioni di ricarica, la navigazione, le opzioni di pagamento e le raccomandazioni – basate sull’Intelligenza Artificiale – in base alle preferenze dell’utente. Con un portale di pagamento unificato, l’app WeVee semplifica l’esperienza di ricarica per privati e aziende. La partnership tra The Data Appeal Company e WeVee Technologies, che esprime la comune visione verso un futuro sostenibile basato sull’adozione di veicoli elettrici e di pratiche ecofriendly, si inserisce anche nella strategia del Gruppo Almawave di rafforzare le collaborazioni con realtà altamente specializzate, favorendo l’applicazione dell’AI a più settori. Nel caso di specie, unendo le rispettive competenze e risorse, le società mirano a promuovere un cambiamento efficace nel settore dei trasporti, accelerando il passaggio alla mobilità sostenibile. Valeria Sandei, nella foto, Amministratore Delegato del Gruppo Almawave, dichiara: “L’accordo siglato tra The Data Appeal Company e WeVee Technologies dimostra una volta di più quanto l’Intelligenza Artificiale trovi applicazioni concrete, in grado di incidere sul benessere e lo stile di vita delle persone ma anche sull’ambiente e sulla qualità delle nostre città. Il bagaglio di competenze altamente specializzate dei professionisti di The Data Appeal Company e le piattaforme proprietarie della società rafforzano ulteriormente il posizionamento del Gruppo Almawave sul mercato europeo, Continente in cui le Istituzioni continueranno a richiamare a scelte di sostenibilità, al fine di perseguire con sempre maggior convinzione gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In questo contesto si inserisce la nostra visione per il futuro, che vede la tecnologia come veicolo di assoluta rilevanza al servizio del benessere delle persone e del pianeta”. Mirko Lalli, CEO & founder di The Data Appeal Company e Chief Group Digital Strategy Officer di Almawave, sottolinea: “Questa partnership rappresenta il nostro impegno comune a trasformare il futuro della mobilità e a ridefinire il significato di sostenibilità, offrendo così un futuro migliore alle generazioni future. Per questo siamo entusiasti della partnership strategica con WeVee Technologies, un vero e proprio game-changer nel settore della mobilità elettrica, grazie alla quale, sfruttiamo le potenzialità dell’AI e dei big data per portare il trasporto sostenibile a un livello superiore. La sinergia delle nostre rispettive tecnologie fornirà a WeVee dati arricchiti per migliorare l’esperienza dei clienti e promuovere l’adozione dei veicoli elettrici. Insieme, non solo stiamo guidando l’innovazione nel mercato della mobilità elettrica, ma stiamo anche dando un contributo significativo alla riduzione dell’impatto ambientale dei trasporti.”. Rahmyn Kress, Fondatore e CEO di WeVee Technologies, aggiunge: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra partnership con Data Appeal, che promette di sbloccare una crescita sostenibile grazie a intuizioni guidate dai dati e dall’intelligenza artificiale. La miscela unica di dati geospaziali, sentiment intelligence e tendenze di mercato di Data Appeal consente a WeVee Technologies di prendere decisioni informate e sostenibili per la nostra crescita. Inoltre, questa partnership ci permette di offrire alla nostra comunità un’esperienza senza precedenti, adattata alle loro esigenze e preferenze individuali, fornendo scelte di vita sostenibili durante il percorso di mobilità elettronica. Insieme, stiamo guidando la transizione verso un futuro più verde e rivoluzionando il modo in cui le persone vivono la mobilità elettrica”.