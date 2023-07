Stellantis e Samsung SDI annunciano i loro piani per realizzare la seconda gigafactory StarPlus Energy negli Stati Uniti

Stellantis N.V. e Samsung SDI hanno annunciato oggi di avere siglato un protocollo d’intesa per la realizzazione del secondo stabilimento per la produzione di batterie negli Stati Uniti nel quadro della joint venture StarPlus Energy. Lo stabilimento, il cui avvio della produzione è previsto per il 2027, punta ad avere una capacità produttiva annua iniziale di 34 gigawattora (GWh).

A maggio 2022, Stellantis e Samsung SDI avevano dichiarato il loro impegno per realizzare un primo stabilimento per la produzione di batterie negli Stati Uniti a Kokomo, in Indiana. Il lancio è previsto per il primo trimestre 2025 e lo stabilimento avrà una produzione annua di 33 GWh, superiore rispetto al target iniziale di 23 GWh.

“Questo nuovo stabilimento contribuirà a raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di offrire almeno 25 nuovi veicoli elettrici a batteria per il mercato nordamericano entro la fine di questo decennio”, ha dichiarato Carlos Tavares, nella foto, CEO di Stellantis. “Stiamo continuando a incrementare la nostra capacità negli Stati Uniti in collaborazione con il nostro prezioso partner Samsung SDI e stiamo compiendo i prossimi passi per raggiungere l’obiettivo di azzerare le nostre emissioni di carbonio entro il 2038.”

“Lo scorso anno, con la creazione della joint venture con Stellantis, abbiamo gettato solide basi per consolidare la nostra presenza in Nord America,” ha sottolineato il Presidente e CEO di Samsung SDI Yoon-ho Choi. “Il secondo stabilimento consentirà di accelerare il nostro sviluppo nel mercato statunitense e aiuterà Stellantis a portare avanti la transizione elettrica negli Stati Uniti, fornendo prodotti con i massimi livelli di sicurezza e qualità.”

Nell’ambito del piano strategico Dare Forward 2030, Stellantis ha annunciato l’obiettivo di raggiungere entro il 2030 il 100% del mix di vendite con veicoli elettrici a batteria (BEV) in Europa e il 50% con autovetture e veicoli commerciali leggeri BEV negli Stati Uniti. Per raggiungere questi target di vendita, l’Azienda si sta assicurando circa 400 GWh di capacità di batterie. Stellantis punta a diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio in tutti gli ambiti entro il 2038, con una compensazione percentuale a una cifra delle emissioni rimanenti.