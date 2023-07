Recordati sigla accordo strategico con GSK per commercializzare Avodart e Combodart in Europa

Recordati annuncia un accordo con GSK per la commercializzazione di Avodart® (dutasteride) Combodart®/Duodart® (dutasteride/tamsulosin) in 21 paesi, principalmente in Europa, ad esclusione di quelli in cui GSK ha già in essere accordi di distribuzione. Avodart® e Combodart®/Duodart® sono prodotti commercializzati in formulazione orale (capsule) e indicati per il trattamento dei sintomi, da moderati a gravi, dell’iperplasia prostatica benigna (IPB) e per la riduzione del rischio di ritenzione urinaria acuta (RUA) e di intervento chirurgico in pazienti con sintomi da moderati a gravi di IPB. Avodart® e Combodart®/Duodart®, le cui esclusive brevettuali e regolatorie sono già scadute, sono prodotti leader e consolidati nel mercato, ampliano e completano la forte presenza di Recordati nell’urologia, rafforzando in modo significativo la competitività dell’offerta commerciale di Recordati. Entrambi i prodotti risultano sinergici con il portfolio urologico di Recordati, intergrandosi con Urorec® ed Eligard®. Dutasteride è un inibitore irreversibile, selettivo, orale della 5α-reduttasi (5AR) di tipo 1 e tipo 2, l’enzima intracellulare che converte il testosterone in diidrotestosterone (DHT) nella prostata; come risultato, dutasteride abbassa i livelli intraprostatici e sierici di DHT, riducendo il volume della prostata. Tamsulosina è un antagonista selettivo del recettore α1-adrenergico (α1-bloccante). Bersaglio di tamsulosina sono i recettori α1-adrenergici della muscolatura liscia di prostata, vescica e uretra; bloccando tali recettori, tamsulosina determina il rilassamento della muscolatura liscia di vescica e uretra, migliorando il flusso urinario e la sintomatologia. Entrambi i prodotti sono stati commercializzati da GSK nei paesi ora in licenza a Recordati, con vendite nel 2022 di circa € 115 milioni. GSK continuerà a fornire i prodotti e continuerà ad avere le responsabilità quale titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio in tutti i 21 paesi. Recordati effettuerà un pagamento up-front di € 245 milioni, e inizierà a registrare progressivamente ricavi e margini paese per paese a seguito del completamento delle necessarie attività di transizione. Ci aspettiamo che le prime transizioni abbiano luogo nel terzo trimestre del 2023, prevedendo che la maggior parte di queste siano completate entro la fine del 2023. L’operazione è attesa essere pienamente accretive dal 2024, contribuendo nel 2023 per € 10-20 milioni di ricavi e un EBITDA positivo. GSK sarà remunerata su base continuativa per la fornitura di entrambi i prodotti. “Siamo estremamente soddisfatti dell’accordo con GSK che fornisce a Recordati due marchi leader nel mercato che rafforzano la nostra presenza nell’area urologica, in quanto sinergici con il nostro attuale portafoglio, capaci di rispondere alle diverse esigenze dei pazienti, e con un posizionamento differente,” ha dichiarato Rob Koremans, nella foto, CEO. “Perfettamente in linea con la nostra strategia nella divisione Specialty & Primary Care, questa è un’opportunità che contribuisce immediatamente ai margini, aggiungendo due prodotti ben consolidati in una delle nostre aree terapeutiche principali e sfruttando la nostra consolidata piattaforma commerciale,” ha concluso Rob Koremans. “Siamo lieti di stipulare questo accordo con Recordati per la commercializzazione di questi due importanti marchi che entrano a far parte del loro ampio portafoglio di prodotti urologici in Europa, sfruttando la comprovata esperienza di Recordati nell’area dell’urologia”, ha affermato George Katzourakis, Senior Vice President, Head of Europe, GSK.