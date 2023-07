Parte la seconda edizione del Master in Power Electronics Devices and Technologies promosso da Università di Catania e STMicroelectronics

L’Università di Catania ha lanciato il bando per iscrizioni alla seconda edizione del Master di secondo livello in “Power Electronics Devices and Technologies” organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica ed Informatica (DIEEI) dell’Università di Catania assieme a STMicroelectronics (nella foto, Jean-Marc Chery, President & CEO). Obbiettivo del Master la formazione di specialisti delle tecnologie basate sui semiconduttori a Wide BandGap (larga banda interdetta), la nuova frontiera dell’elettronica di potenza che garantisce prestazioni più elevate e in linea con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile definiti dall’Agenda 2030. Tecnologie da utilizzare nei processi manufatturieri di settori industriali come l’automotive, le energie rinnovabili, la conversione e l’immagazzinamento di energia. “La formazione di figure professionali altamente specializzate nel campo dell’elettronica di potenza è fortemente richiesta dal mercato per intercettare i bisogni individuati dai macrotrend in termini di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile – ha detto il professor Mario Cacciato coordinatore del Master – L’opportunità che questo Master offre a laureati magistrali in diverse discipline scientifiche (STEM) consente di completarne la formazione ed indirizzarla verso temi di grande interesse per la ricerca e l’industria. Inoltre, il Master rappresenta un modello sinergico di sviluppo delle professionalità di giovani talenti del mondo universitario con quello industriale, come efficacemente dimostrato dalla prima edizione che si concluderà a breve. “Gli sviluppi nel campo dell’elettronica di potenza richiedono specialisti con competenze multidisciplinari”, ha detto Giuseppe Arena, Program Management & Strategic Partnership Senior Director, Power Transistor Sub-Group di STMicroelectronics. “Nella seconda edizione del Master verrà proposto di nuovo il modello di insegnamento adottato nel precedente anno accademico, che coniuga lezioni teoriche ed attività sperimentali condotte assieme ad esperti di STMicroelectronics in ambito industriale. Questo modello rappresenta un elemento distintivo e caratterizzante del Master e che ha riscosso un notevolissimo successo tra gli studenti della prima edizione permettendo loro di raggiungere un elevato livello di specializzazione sia teorica sia applicativa nell’ambito dell’elettronica di potenza.” Il Master offre formazione teorica e pratica, suddivisa in 7 moduli didattici in lingua inglese. Le lezioni saranno tenute da docenti universitari e da apposite figure specialistiche interne a STMicroelectronics, che faranno anche da mentori nei tirocini finali all’interno dei dipartimenti e dei laboratori di ricerca dell’azienda. Alcune lezioni, inoltre, si terranno proprio presso il sito di Catania di ST. Infine, gli studenti parteciperanno a seminari tenuti da esperti di diverse grandi imprese internazionali del settore. È richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese. Al Master di secondo livello – che riconosce 60 crediti formativi universitari (CFU) – saranno ammessi al massimo 30 partecipanti. Ai primi dieci nella graduatoria degli idonei sarà assegnata una borsa di studio. Per chi si collocherà dall’11-esimo al 20-esimo posto è previsto un contributo alla quota di iscrizione. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 26 settembre 2023.