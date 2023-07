Gismondi 1754, crescita del 7% nelle vendite nel secondo trimestre 2023

Gismondi 1754, azienda genovese quotata sull’Euronext Growth Milan e specializzata nella produzione di gioielli di lusso, ha riportato risultati positivi nel secondo trimestre 2023. Le vendite totali sono cresciute del 7%, raggiungendo €3.728.882 rispetto ai €3.491.905 dello stesso periodo nel 2022. Questo consolidamento di crescita si è riflesso anche nel primo semestre 2023, con un aumento del 12% delle vendite totali, che hanno raggiunto €7.879.197 rispetto ai €7.019.219 del primo semestre 2022.

Il Gruppo ha ottenuto queste prestazioni grazie alla diversificazione dei canali di business, che ha permesso di evitare influenze negative da fenomeni macroeconomici o di stagionalità. Il canale wholesale Europa ha guidato la crescita del secondo trimestre 2023, con un aumento del 83% rispetto al semestre precedente. Inoltre, l’apertura di un nuovo negozio a Roma e un franchising in Qatar hanno contribuito significativamente all’aumento delle vendite. Alcune aree, come il canale wholesale Medio Oriente e i negozi di S. Moritz e Genova, hanno registrato cali, ma sono stati compensati da prestazioni positive in altre regioni.

L’analisi per canale di vendita mostra un aumento dell’incidenza dei canali wholesale e franchising, mentre il canale retail ha registrato una leggera flessione rispetto all’anno precedente. Dal punto di vista geografico, l’area Italia ha visto un aumento significativo dell’incidenza sul fatturato, grazie alle buone performance dei negozi di Roma e Milano. Le altre aree internazionali, come Svezia, Israele, Qatar e Hong Kong, hanno contribuito positivamente ai ricavi totali. Gli Stati Uniti rappresentano ancora una quota importante dei ricavi, con il 21%, mentre alcune aree come Repubblica Ceca e Svizzera hanno registrato un leggero calo.

Questi dati positivi dimostrano la solidità e la crescita continua di Gismondi 1754 nel mercato dei gioielli di lusso, con una strategia ben diversificata che continua a portare risultati positivi.

Massimo Gismondi, nella foto, Ceo di Gismondi 1754, ha commentato: “Anche questo primo semestre 2023 ci ha regalato grandi soddisfazioni, facendo segnare numeri in costante crescita. Ci tengo a sottolineare le ottime risposte dal nuovo negozio di Roma, aperto a inizio anno, e dall’area dei Paesi del Gulf Cooperaton Council che si dimostrano una scelta strategica molto positiva. Il gruppo prosegue con forza il proprio sviluppo e notiamo che l’interesse verso i nostri gioielli sta ampliando i propri confini a livello globale, con richieste da ogni parte del mondo. Risultati che si inseriscono in un contesto di mercato favorevole e, se possibile, sono anche migliori del contesto di riferimento, considerato che dagli ultimi dati internazionali il mercato del lusso ad uso personale ha stime di crescita 2023 tra il 5% e il 12% nel 2023 ed è previsto possa raggiungere i 530-570 miliardi nel 2030, raddoppiando quindi la propria dimensione rispetto al 2020”.