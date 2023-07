Energy, perfezionata l’acquisizione di Cloud Computing

Energy S.p.A., società attiva nell’offerta di sistemi integrati di accumulo di energia, quotata sul mercato Euronext Growth Milan, comunica di aver perfezionato l’acquisto d’azienda di Cloud Computing S.r.l., società con sede a Trento attiva dal 2016 nello sviluppo di applicazioni software in ambito IoT. L’acquisizione – annunciata in data 28 giugno 2023 – è stata realizzata attraverso la neocostituita EnergyInCloud S.r.l., start-up innovativa di cui Energy detiene il 73% mentre il restante 27% è detenuto dai soci di Cloud Computing S.r.l.. Il Consiglio d’Amministrazione di EnergyInCloud S.r.l. è composto da tre membri, di cui due nominati su designazione di Energy S.p.A. e uno nominato su designazione di Cloud Computing S.r.l.. Grazie all’acquisizione, EnergyInCloud S.r.l. diventerà una realtà tecnologica al servizio del business di Energy e di clienti terzi. EnergyInCloud S.r.l. sarà attiva nella fornitura di servizi avanzati per il controllo e la gestione da remoto di sistemi di produzione, stoccaggio e consumo di energia, attraverso tecnologie evolute nell’ambito ICT (Tecnologie della Comunicazione ed Informazione), IoT (Internet of Things), AI (Intelligenza Artificiale), Blockchain ed eventuali nuove tecnologie, e nella relativa assistenza tecnica. La gestione digitalizzata e le competenze specialistiche delle persone di Cloud Computing S.r.l. che si uniranno al gruppo consentiranno ad Energy di rafforzare ulteriormente il know-how relativo al controllo da remoto dei sistemi di produzione, accumulo e consumo di energia, con l’obiettivo di presidiare in maniera integrata le fasi strategiche della catena del valore, anche in vista e in funzione dell’erogazione di servizi per le Comunità Energetiche e per i servizi alla Rete Elettrica (bilanciamento e dispacciamento). L’acquisizione rappresenta un’operazione strategica per Energy anche al fine di rendere l’organizzazione pronta e reattiva nell’affrontare le opportunità che potranno emergere dalla regolamentazione sullo scambio di energia locale tra soggetti diversi, ambiti in cui la gestione dell’energia elettrica – dalla produzione allo scambio, dal consumo all’accumulo – viene governata grazie al software e alle piattaforme cloud operanti da remoto che saranno sviluppate da EnergyInCloud S.r.l.. Il commento dell’Amministratore Delegato di Energy, Davide Tinazzi: “Sono estremamente soddisfatto di poter azionare un’ulteriore leva strategica nel nostro percorso di business: questa operazione, assieme alla costituzione della joint venture per la produzione di batterie, fa di Energy l’unico operatore europeo ad aver verticalizzato le varie fasi di produzione dei sistemi di accumulo e la loro connessione alla rete, con garanzie della sicurezza e della privacy dei dati secondo standard europei. Crediamo che le Comunità Energetiche rappresentino una grande opportunità a breve termine che vogliamo presidiare da leader per dare un contributo concreto al processo di transizione energetica verso sistemi di produzione e gestione dell’energia da fonte rinnovabile”.