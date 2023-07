doValue avvia la prossima fase del programma doTransformation con risultati positivi

doValue, (nella foto, l’a. d. Andrea Mangoni) leader europeo nella gestione e valutazione di crediti e asset immobiliari, ha raggiunto importanti traguardi grazie ai progetti sviluppati dal suo innovation lab. L’azienda ha avviato la prossima fase del programma doTransformation, una significativa iniziativa presentata al Capital Market Day 2022.

George Kalogeropoulos, COO del Gruppo, ha dichiarato che la tecnologia dell’intelligenza artificiale ha dato risultati concreti in tutte le attività dell’azienda, con effetti tangibili sui KPI e sull’aspetto finanziario.

Tra i progressi raggiunti, doValue ha implementato modelli di previsione basati sull’intelligenza artificiale per migliorare la gestione dei crediti deteriorati (NPL). Questi modelli hanno lo scopo di individuare anticipatamente le posizioni con maggior probabilità di raggiungere accordi stragiudiziali o di generare incassi entro un determinato periodo. Ciò si traduce in una maggiore recuperabilità del portafoglio e in una riduzione dei costi di servicing.

Inoltre, l’azienda ha introdotto con successo un motore di ricerca basato su text mining, che consente di estrarre informazioni dai documenti di credito in modo rapido ed efficiente. Ciò ha permesso agli asset manager di risparmiare tempo nella ricerca di informazioni chiave per il recupero dei NPL.

Un altro importante progresso riguarda l’introduzione di un Chatbot AI per fornire un’esperienza self-service migliore e personalizzata ai clienti. Questo strumento sarà disponibile 24/7 per rispondere alle domande dei debitori, migliorando l’efficienza operativa e aumentando la soddisfazione dei clienti.

L’automazione dei processi è stata implementata utilizzando strumenti di Robotics Process Automation (RPA) e e-Business Process Modeling (BPM), consentendo una maggiore efficienza e una riduzione degli errori.

doValue ha anche integrato la tecnologia ChatGPT di OpenAI, sfruttando il suo servizio Azure, per migliorare ulteriormente le capacità IT del Gruppo.

Questi progressi dimostrano l’impegno costante di doValue nell’innovazione e nella trasformazione, offrendo un servizio migliore ai clienti e creando valore per gli azionisti. L’azienda si posiziona come un precursore nel settore, stabilendo nuovi standard di efficienza operativa e soddisfazione del cliente.