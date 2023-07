Leonardo e SNC firmano un MOU per espandere la collaborazione sulle soluzioni di difesa

Leonardo UK Ltd. e la sua controllata statunitense, Leonardo Electronics US Inc., hanno firmato un Memorandum of Understanding (MOU) con la società statunitense Sierra Nevada Corporation (SNC) per collaborare congiuntamente su una serie di mercati internazionali di difesa e sicurezza. Il progetto mira a sfruttare l’esperienza tecnica di entrambe le società e a sfruttare i punti di forza nei mercati identificati in cui dispongono di infrastrutture ed esperienza rilevanti. Con oltre 40 sedi in 19 stati degli Stati Uniti, la SNC supporterà lo sviluppo ulteriore di Leonardo Electronics US Inc. mentre espande le sue capacità di ingegneria, assemblaggio e produzione. Allo stesso tempo, Leonardo sfrutterà il suo successo nell’esportazione di prodotti sensoriali aerei e la stretta collaborazione con i clienti nelle regioni europee, del Medio Oriente e dell’Asia-Pacifico, incorporando le capacità di SNC per aggiungere valore a progetti pertinenti (nella foto, un momento dell’incontro).

Mark Hamilton, Amministratore Delegato di Electronics UK, Leonardo, ha dichiarato: “Gli Stati Uniti sono un mercato strategico per Leonardo e la SNC è un leader nelle soluzioni tecnologiche innovative per l’aerospazio e la difesa. La nostra relazione fino ad oggi si è dimostrata estremamente positiva ed è logico espanderla ulteriormente in uno dei nostri settori strategici. Non vediamo l’ora di lavorare con SNC per offrire soluzioni di difesa di classe mondiale e capacità elettroniche agli Stati Uniti e oltre”.

Leonardo e SNC hanno già lavorato insieme su diversi progetti per clienti statunitensi e internazionali, con SNC che ha selezionato Leonardo come suo fornitore preferito di radar per programmi di pattugliamento marittimo. Più recentemente, SNC ha scelto Leonardo come fornitore del suo radar di sorveglianza Osprey 50 E-scan per l’aeromobile di intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) RAPCON-X.