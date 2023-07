Salcef Group: nuovi contratti in Italia per 150 mln

Salcef Group S.p.A. (nella foto, l’a. d. Valeriano Salciccia) comunica che le società controllate si sono aggiudicate contratti per complessivi 150 milioni di euro da RFI in Lombardia e Veneto e da EAV S.r.l. (Ente Autonomo Volturno) in Campania. Il contratto da oltre 470 milioni di euro per il raddoppio della Piadena-Mantova, finanziato anche con fondi PNRR, è stato assegnato da RFI al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da Impresa Pizzarotti & C, Saipem, ICM e Salcef S.p.A. Lungo i 34 km di linea interessati, Salcef S.p.A. svolgerà attività di progettazione esecutiva e realizzazione di lavori di armamento ferroviario, trazione elettrica, sottostazioni elettriche e segnalamento, per un valore complessivo di circa 70 milioni di euro. Inoltre, nell’ambito della realizzazione della nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Brescia-Verona-Padova in cui il Gruppo è già coinvolto, RFI ha aggiudicato la gara del valore di 253 milioni di euro per la realizzazione del Nodo di Verona Ovest, che comprende circa 7 chilometri di nuova linea nonché attività di razionalizzazione e potenziamento della stazione di Verona Porta Nuova. Nell’ambito dell’appalto, affidato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese formato da Impresa Pizzarotti & C, Saipem e Salcef S.p.A., quest’ultima sarà responsabile della progettazione esecutiva e realizzazione di lavori di armamento ferroviario, trazione elettrica, sottostazioni elettriche e segnalamento, per un valore complessivo di circa 54 milioni di euro. Infine, tramite l’aggiudicazione di due lotti per un valore complessivo di circa 76 milioni di euro, la società che gestisce il trasporto pubblico regionale in Campania (EAV S.r.l.) ha affidato l’incarico per l’adeguamento delle gallerie alle vigenti normative strutturali e per la prevenzione incendi sulle linee vesuviane e suburbane. In particolare, il Lotto 1 – del valore di circa 58,5 milioni di euro – è stato assegnato all’Associazione Temporanea di Imprese tra Infratech Consorzio Stabile Scarl, Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie S.r.l. e Costruzioni Piccolo S.r.l. Il Lotto 2 – del valore di circa 17,5 milioni di euro – è stato assegnato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Euro Ferroviaria S.r.l., Salcef S.p.A. e Simeone & Figli S.r.l. Il valore complessivo delle attività in capo alle società del Gruppo è di circa 25 milioni di euro.