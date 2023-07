Tarter Krinsky al fianco di Gruppo Sabaf nell’espansione in USA

Lo Studio Tarter Krinsky & Drogin – law firm americana con la più grande Practice dedicata alla clientela italiana negli USA – ha assistito il Gruppo Sabaf, leader nella progettazione e produzione di componenti per elettrodomestici, nell’acquisto del 51% di Mansfield Engineered Components.

L’operazione rappresenta per Sabaf una nuova, importante tappa nel percorso di crescita internazionale e di diversificazione della gamma di prodotto: Mansfield Engineered Components di Mansfield (Ohio) è il principale produttore nordamericano di cerniere per elettrodomestici. Il closing è avvenuto contestualmente alla sottoscrizione del contratto di acquisizione.

A seguire la transazione l’Italy Practice di Tarter Krinsky, con un team composto dagli avv. Gina Piazza, Marco Giovine, Federica Rigato, Victoria Galante, Anna Taruschio e Joan Rothermel.

Con questa operazione Tarter Krinsky si conferma punto di riferimento tra gli studi legali in America per attività legali inbound di imprese italiane, ordinarie e straordinarie. Guidata dal 2011 a New York da Giuliano Iannaccone, l’International Practice copre con desks dedicati diversi paesi, e si compone di un gruppo multidisciplinare di avvocati e professionisti in oltre 20 aree di competenza, a livello domestico e cross-border.