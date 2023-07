Sonatrach e Snpc rafforzano la collaborazione nel settore energetico con un nuovo accordo

Il gruppo di idrocarburi algerino Sonatrach ha firmato, ad Algeri, un memorandum d’intesa con la Società nazionale petrolifera del Congo (Brazzaville), volto a rafforzare la cooperazione tra le due parti nel settore degli idrocarburi. Questo memorandum d’intesa è stato firmato presso la sede della Sonatrach dal Ceo del gruppo, Toufik Hakkar, nella foto, e dal direttore generale della controparte congolese Snpc, Maixent Raoul Ominga.

Questo accordo mira a gettare le basi per una collaborazione “effettiva e duratura”, nei settori dell’esplorazione fino alla commercializzazione degli idrocarburi, compresi lo sviluppo, il trasporto, la lavorazione, la distribuzione e la fornitura di prodotti petroliferi, si apprende dall’agenzia di stampa algerina Aps.Questo protocollo d’intesa comprende anche lo scambio di competenze ed esperienze e lo sviluppo delle capacità professionali e la formazione del personale della Snpc.

La firma di questo protocollo rientra nel quadro della visita effettuata dalla delegazione Snpc guidata dal suo direttore generale Maixent Raoul Ominga, accompagnato da diversi direttori generali delle filiali e dirigenti della società.

Nel corso di questa visita, prevista dal 16 al 20 luglio, la delegazione congolese visiterà diverse strutture di Sonatrach, come il giacimento petrolifero di Hassi Messaoud, il giacimento di gas di Hassi R’mel, la zona industriale di Arzew e la raffineria di Algeri, nonché istituti di formazione tra cui l’istituto algerino del petrolio (Iap) di Boumerdes e la Sonatrach Management Academy di Orano. In un discorso pronunciato durante la cerimonia della firma, Hakkar ha sottolineato che “la visita della delegazione congolese si inserisce nel quadro della cooperazione avviata a seguito degli incontri dell’Organizzazione africana dei produttori di petrolio (Appo), affermando che questa visita consentirà alla delegazione conoscere Sonatrach e condividere esperienze e competenze con i suoi dirigenti lungo tutta la filiera del petrolio e del gas”.

Attraverso questo memorandum d’intesa, le due società lavoreranno insieme per sviluppare un modello di transizione energetica in un modo che soddisfi e rispetti gli obiettivi di sviluppo di entrambe le parti e per cercare la via dell’Africa, dicono i firmatari dell’intesa. L’amministratore delegato della Sonatrach ha precisato che questo accordo consentirà alle due società di lavorare insieme nel campo dell’esplorazione in Congo, Paese che possiede importanti riserve di idrocarburi.

A tal fine saranno istituite commissioni congiunte. Affermando che l’Algeria e Sonatrach sono un esempio da seguire nel campo dell’energia, Ominga, dal canto suo, ha sottolineato che la sua visita all’azienda algerina e alle sue strutture “consentirà alla delegazione di partire con una buona testimonianza delle autorità congolesi”.

fai 5 titoli per il pezzo