BeautyHealth lancia la versione personalizzata di Hydrafacial Syndeo in collaborazione con Dior

The Beauty Health Company, casa del marchio leggendario Hydrafacial, è salpata sulla Senna con la Dior Spa Cruise, lanciando una versione personalizzata del dispositivo Hydrafacial Syndeo, rivestito per l’occasione nei classici colori bianco e oro della Maison Dior. Gli ospiti a bordo della crociera di giorno della durata di due ore hanno apprezzato i trattamenti Dior powered by Hydrafacial e altri programmi terapeutici olistici su misura per un assoluto benessere fisico, psichico ed emotivo, il tutto immerso nella vivacità dell’estate parigina sulle rive della Senna. La Dior Spa Cruise si è svolta a Parigi dal 3 al 14 luglio 2023, per tutta la durata della Settimana della Haute Couture parigina. “Siamo stati felici di essere il trattamento per il viso scelto da Dior per la sua crociera estiva del benessere e abbiamo voluto fare colpo celebrando la nostra collaborazione, oltre al lancio europeo di Hydrafacial Syndeo, il nostro dispositivo terapeutico connesso di nuova generazione. E il modo migliore è stato creare uno straordinario omaggio visivo”, ha dichiarato Andrew Stanleick, Presidente e CEO di BeautyHealth. Il dispositivo personalizzato Hydrafacial presenta un elegante esterno bianco con tocchi dorati, uno schermo a sfioro di grandi dimensioni e la bacchetta magica di Hydrafacial accompagnata dal logo personalizzato CD di Dior. BeautyHealth ha introdotto Hydrafacial Syndeo in Europa il marzo scorso, sulla scia del successo del debutto negli Stati Uniti nel 2022. Il primo dispositivo digitalmente connesso del genere sublima ogni trattamento, combinando i risultati ineguagliati della tecnologia brevettata di fusione a vortice di Hydrafacial con un’esperienza digitale. Grazie a un’interfaccia connessa, gli utenti possono facilmente registrare ogni trattamento, adattarlo alle esigenze e alle preferenze dermatologiche del cliente e accedere alle linee guida del protocollo sullo schermo, il tutto con funzionalità di controllo del gesto a sfioro per un ambiente più moderno e igienico. La colorazione personalizzata di Dior per Syndeo è l’ultima novità emersa dalla collaborazione tra Hydrafacial e Dior annunciata nel febbraio 2023. I marchi hanno sviluppato in associazione l’esperienza Dior powered by Hydrafacial che comprende il meglio dello skincare Dior con la tecnologia Hydrafacial. Il protocollo ha fatto il suo debutto alla grande inaugurazione della Dior Spa presso l’Hotel du Cap-Eden-Roc in aprile ed è disponibile esclusivamente presso alcune Dior Spa selezionate di tutto il mondo.