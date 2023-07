Intesa Sanpaolo e le Gallerie d’Italia supportano Cortona On The Move

Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina) partecipa come Main Partner alla 13^ edizione di Cortona On The Move, il festival internazionale di fotografia in programma fino al 1° ottobre 2023 a Cortona, nel cuore della Toscana. Il tema di quest’anno attorno a cui si concentrerà la riflessione dei progetti fotografici è “More or Less”, ovvero l’abbondanza e la scarsità, il superfluo e l’essenziale, la folla e la solitudine. Intesa Sanpaolo e le Gallerie d’Italia contribuiscono attivamente alla manifestazione attraverso due progetti fotografici. Le immagini delle folle esposte nella mostra Standing Still di Massimo Vitali saranno in dialogo con gli scatti di abbandono e solitudine della mostra Il caso “Africo”, dall’Archivio Publifoto Intesa Sanpaolo, che raccoglie il reportage di Valentino (Tino) Petrelli realizzato nel paese dell’Aspromonte nel 1948 – emblema della “questione meridionale” – e che sarà esposto a Cortona per la prima volta nella sua integrità. Michele Coppola, Executive Director Arte, Cultura e Beni Storici Intesa Sanpaolo: “Continua la nostra presenza al fianco del Festival di Cortona, in piena sintonia e condivisione con il lavoro di Gallerie d’Italia di Torino attorno alla fotografia. Quanto fatto insieme sottolinea il valore e l’efficacia di questa forma d’arte, capace di raccontare e approfondire il presente, nonché di aprire riflessioni sulla storia del Paese grazie all’inesauribile patrimonio di immagini del nostro Archivio Publifoto”. Il Gruppo vive da sempre con passione e convinzione il proprio impegno nella promozione dell’arte e della cultura. Lo testimoniano le mostre originali e le attività realizzate alle Gallerie d’Italia, il polo museale della Banca a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, e il sostegno alle principali iniziative programmate su tutto il territorio nazionale, dall’arte al restauro, dalla musica al teatro, alla lettura. In particolare le Gallerie d’Italia – Torino hanno confermato la vocazione di offrire nella centrale Piazza San Carlo, un luogo di riflessione permanente dove la fotografia esplora la complessità del mondo attuale con sguardi e linguaggi diversi. Dalle grandi committenze originali commissionate dalla Banca a fotografi di fama internazionale – Paolo Pellegrin, Gregory Credwson, JR e dal prossimo 21 settembre Luca Locatelli – alla rassegna “La Grande Fotografia Italiana” curata da Roberto Koch e dedicata ai maestri della storia della fotografia italiana del ‘900, con le mostre di Lisetta Carmi e quella appena inaugurata di Mimmo Jodice, in programma fino al 7 gennaio 2024.