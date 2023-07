Sabaf acquisisce Mansfield Engineered Components LLC

Il Gruppo Sabaf, leader nella progettazione e produzione di componenti per elettrodomestici, ha acquisito il 51% di Mansfield Engineered Components LLC, società statunitense con sede a Mansfield (Ohio). MEC è il principale produttore nordamericano di cerniere per elettrodomestici, disegnate e realizzate per rispondere agli elevati livelli qualitativi e agli esigenti standard richiesti dal mercato statunitense. L’acquisizione è stata completata il 14 luglio 2023 con un investimento di 10,5 milioni di dollari. MEC ha generato un fatturato di 35,7 milioni di dollari nel 2022 e un EBITDA di 2,5 milioni di dollari. Con l’acquisizione, il Gruppo Sabaf diventa il principale produttore di cerniere per elettrodomestici del mondo occidentale. L’operazione rappresenta una nuova tappa nel percorso di crescita internazionale e di diversificazione della gamma di prodotti del Gruppo Sabaf. L’acquisizione di MEC consentirà al Gruppo di ampliare la propria presenza nel mercato nordamericano, di consolidare i rapporti con i grandi player americani e di ottimizzare la localizzazione produttiva e la catena di fornitura. L’acquisizione di MEC si inquadra nel percorso di ampliamento e diversificazione delineato nel Piano Industriale del Gruppo Sabaf, finalizzato a posizionare Sabaf come operatore in grado di offrire un’ampia gamma di componenti ad alto contenuto tecnologico. Grazie all’attuazione di questa strategia, tra il 2018 e il 2022 il Gruppo Sabaf ha incrementato il fatturato del 68%. L’acquisizione di MEC è un’operazione strategica per il Gruppo Sabaf, che consentirà di consolidare la propria posizione di leader nel mercato delle cerniere per elettrodomestici e di accelerare la crescita internazionale. Pietro Iotti, nella foto, Amministratore Delegato di Sabaf, ha dichiarato: “Sabaf compie un importantissimo passo verso la propria crescita negli USA, diventando il principale player del mondo occidentale e assume la leadership globale nella progettazione e produzione di cerniere, un componente distintivo per la qualità degli elettrodomestici. Abbiamo riscontrato nei fratelli Cummins piena sintonia con i nostri valori aziendali, e condiviso le opportunità e le forti sinergie, tecniche e commerciali, che emergeranno dall’unione di MEC con il nostro Gruppo. Io stesso e il Presidente Claudio Bulgarelli, a nome dell’intero Consiglio di Amministrazione, siamo onorati che il Dottor Fulvio Montipò, Maestro nella conduzione d’impresa nel mondo, abbia ritenuto di supportare personalmente questa iniziativa, segno tangibile dell’apprezzamento verso il nostro Gruppo e verso la nostra strategia di crescita”.