Cresce l’offerta formativa all’Università di Cagliari con corsi di laurea triennale e magistrale in diversi settori

L’Università di Cagliari ha annunciato l’introduzione di nuovi corsi di laurea triennale per l’anno accademico 2023-2024. I corsi includono Tecnologie industriali per la transizione energetica e industriale, Giornalismo e Informazione web, Scienze riabilitative delle professioni sanitarie e Scienze riabilitative delle professioni sanitarie della prevenzione. Inoltre, è stato riattivato il corso di laurea triennale in Tecniche neurofisiopatologia e sono stati aperti i corsi di laurea magistrale in Psicologia clinica, della salute, giuridica e forense, Filosofia e forme del sapere e Intelligenza artificiale.

L’università di Cagliari si impegna a offrire corsi flessibili per studenti con diverse esigenze, come lavoratori, genitori e persone disabili. Inoltre, è stato aumentato del 30% il numero di posti per accedere alle professioni sanitarie.

La qualità dell’Università di Cagliari è stata riconosciuta nell’ultimo ciclo di valutazione nazionale dell’Anvur, che l’ha posizionata al 17º posto su 90 in tutta Italia.

Nel prossimo anno accademico, l’università confermerà i 12 percorsi di studio per il conseguimento del doppio titolo e offrirà un potenziamento degli insegnamenti in lingua straniera. Inoltre, ha stipulato più di 1.100 accordi per favorire esperienze di studio all’estero, con borse finanziate dalla Commissione europea.

L’Università di Cagliari offre una serie di servizi agli studenti, tra cui supporto psicologico, tutor buddy, orientamento e servizi di segreteria. Sono disponibili anche stanze attrezzate per le neomamme che necessitano di allattare e per i bambini che accompagnano i genitori studenti alle lezioni. Inoltre, ci sono quattro biblioteche all’interno del Sistema bibliotecario d’ateneo, con una vasta collezione di libri e risorse elettroniche.