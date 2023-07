Terapie digitali e realtà virtuale, la nuova frontiera della medicina in Italia

Il settore delle Life Science sta vivendo una trasformazione significativa grazie alle tecnologie digitali, che stanno apportando miglioramenti notevoli in diversi ambiti. Tra le innovazioni attuali e future, le terapie digitali (DTx) rappresentano un’area di grande interesse internazionale, in grado di integrare o sostituire le terapie tradizionali, migliorando i percorsi dei pazienti e l’efficacia dei trattamenti. Nonostante l’incertezza normativa in Italia, il 58% dei medici specialisti ritiene che le terapie digitali avranno un forte impatto sulla pratica clinica. Secondo una ricerca condotta in collaborazione con diverse associazioni e organizzazioni sanitarie, il 70% dei pazienti cronici o affetti da malattie gravi sarebbe disposto a utilizzare le terapie digitali se consigliate dal medico curante. Tuttavia, la metà dei pazienti non sarebbe disposta a pagare autonomamente per queste soluzioni. Allo stesso tempo, il principale ostacolo alla sostenibilità finanziaria delle DTx in Italia è l’assenza di rimborsabilità da parte del servizio sanitario nazionale, secondo il 90% delle aziende del settore Life Science coinvolte nella ricerca. Un’altra area di innovazione che avrà un impatto significativo nel settore delle Life Science è quella delle tecnologie immersive, come la realtà virtuale e aumentata. Il 49% dei pazienti sarebbe interessato a utilizzare queste tecnologie per migliorare la propria salute o per il trattamento delle proprie patologie. Questi sono solo alcuni dei risultati emersi dall’Osservatorio Life Science Innovation della School of Management del Politecnico di Milano, presentati durante il convegno “Life Science: tracciare la rotta in un mare di innovazione”. Secondo gli esperti, è fondamentale che tutti gli attori del settore comprendano i trend di innovazione emergenti per definire le proprie strategie e obiettivi a medio e lungo termine. Inoltre, le aziende del settore stanno già investendo in queste nuove tecnologie. Molte di esse ritengono che offrire terapie digitali in combinazione con dispositivi indossabili per la raccolta di parametri clinici possa rappresentare un modello di business sostenibile anche in assenza di rimborsabilità. È importante notare che, nonostante le potenzialità, le terapie digitali e le tecnologie immersive sono ancora percepite come distanti dalle priorità delle aziende del settore Life Science. Tuttavia, le aziende e i professionisti sanitari riconoscono l’importanza di queste innovazioni e il loro impatto futuro sul settore.