Brunello Cucinelli, fatturato in crescita del 16,3%

Il gruppo Brunello Cucinelli ha chiuso il primo semestre 2023 con un fatturato consolidato di 341,6 milioni di euro, in crescita del 16,3% rispetto allo stesso periodo del 2022. L’incremento è stato trainato da tutte le aree geografiche, con un particolare rialzo in Nord America (+23,5%) e Asia Pacifico (+26,6%). Il margine operativo lordo (Ebitda) è stato di 128,9 milioni di euro, in crescita del 17,1%, mentre l’utile netto è stato di 69,5 milioni di euro, in aumento del 19,6%.

I risultati del primo semestre 2023 sono stati trainati da una serie di fattori, tra cui:

la continua crescita dell’e-commerce, che ha rappresentato il 25% del fatturato totale;

l’apertura di nuovi negozi monomarca in tutto il mondo, tra cui a New York, Londra, Parigi, Tokyo e Shanghai;

l’espansione della rete di distribuzione multimarca;

l’introduzione di nuovi prodotti e collezioni;

l’impegno del gruppo nel rispetto dei diritti dei lavoratori e dell’ambiente.

Il gruppo Brunello Cucinelli è una realtà imprenditoriale di successo che ha saputo coniugare la ricerca della qualità, del design e dell’eccellenza con l’impegno per la sostenibilità. L’azienda è un esempio virtuoso per il mondo del lusso e un’ispirazione per tutte le imprese che vogliono crescere in modo sostenibile.

L’azienda ha fatto della sostenibilità uno dei suoi valori fondanti. L’azienda utilizza materiali naturali e lavorazioni artigianali e si impegna a ridurre il suo impatto ambientale. Nel 2022, Brunello Cucinelli è stata inserita nella lista delle 100 aziende più sostenibili al mondo dal Dow Jones Sustainability Index.

Così Brunello Cucinelli (nella foto) ha commentato i risultati: “Il primo semestre di questo anno si è concluso con dei risultati più che eccellenti. Stiamo raccogliendo, ci piace pensare, ciò che il brand rappresenta nel suo stile e nel modo di concepire l’equilibrio tra il lavoro ed il rapporto con il creato. Grazie alla forte richiesta di prodotti artigianali ed esclusivi seguitiamo ad avere una visione molto positiva del mercato mondiale del lusso assoluto, a seguito di tali considerazioni, siamo molto fiduciosi sul futuro andamento del business per l’anno in corso, dove immaginiamo di chiudere l’anno con un fatturato in incremento tra il +17 ed +19%. Visto l’ottimo sell-out delle collezioni Primavera-Estate 2023 e l’importante raccolta ordini pressoché conclusa per la collezione uomo Primavera-Estate 2024, prevediamo quindi per il prossimo anno una sana crescita intorno al +10%”.