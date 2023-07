Gentiloni, “sfida Pnrr è avere fondi con politiche prudenti”

Credo che sia molto chiaro che in una fase in cui dobbiamo avere politiche di bilancio prudenti, i Paesi, soprattutto quelli ad alto debito, possono associare a politiche di bilancio prudenti questi fondi che consentono spazio per investimenti.

Lì è la sfida per il Pnrr”.

Lo ha detto il commissario Ue all’Economia Paolo Gentiloni arrivando alla riunione dell’Ecofin a Bruxelles. Parlerà con Giorgetti del Pnrr? gli è stato chiesto: “Non ci mancano le occasioni per discutere con il ministro Giorgetti per quanto riguarda il Pnrr”, ha risposto. A chi gli chiedeva se tema che le elezioni in Spagna a fine mese possano rallentare la riforma del Patto di stabilità e crescita, Gentiloni ha risposto: “Non credo che dovremo associare al fatto che si stia votando l’idea che questo possa bloccare la nostra attività. Naturalmente nulla è semplice, le elezioni possono rendere le cose tecnicamente più difficili, ma sono ottimista che potremo raggiungere un accordo alla fine dell’anno”. Sulla riforma del Patto di stabilità, per il commissario Ue, “due cose sono essenziali: la prima è che questo accordo deve venir raggiunto entro fine anno e la seconda è che sia equilibrata. La Commissione ha messo sul tavolo una proposta bilanciata. Naturalmente siamo pronti a sostenere tutti gli sforzi per cambiare, affinare, trasformare in modo sostanziale la proposta, purché venga mantenuto l’equilibrio”.