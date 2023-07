Marocco, boom turistico nel 2023: 6,5 mln di visitatori nei primi sei mesi

I primi sei mesi del 2023 hanno visto arrivare in Marocco 6,5 milioni di visitatori, in aumento del 21% rispetto al 2019, secondo il ministero marocchino del Turismo. Lo riporta l’agenzia stampa Map. “La traiettoria ascendente iniziata dal turismo da gennaio 2023 si conferma con i dati del mese di giugno. A fine giugno 2023 il numero degli arrivi ammontava a 6,5 milioni di turisti, con una crescita del 21% rispetto al 2019” riporta il ministero. A giugno, il volume degli arrivi ha raggiunto quasi 1,4 milioni di turisti, ovvero un +25% rispetto al 2019. I turisti arrivano in particolare da Spagna (+79% rispetto al 2019), Regno Unito (+23% rispetto al 2019), Portogallo (+16% rispetto al 2019) e Israele (+96% rispetto al 2019). In termini di produttività del settore, il turismo, una delle principali fonti di valuta estera per il Marocco, ha generato un aumento eccezionale del 42% rispetto allo stesso periodo del 2019.