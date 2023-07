Ryanair festeggia i 25 anni in Italia e i 22 milioni di passeggeri a Cagliari

La compagnia Ryanair, operativa nell’aeroporto di Cagliari dal 2007, ha raggiunto il traguardo dei 22 milioni di passeggeri trasportati dallo scalo del capoluogo sardo in 16 anni e i 25 anni di attività in Italia.

In una conferenza stampa di qualche giorno fa nello scalo ‘Mario Mameli’ di Elmas, il vettore low cost ha assegnato quattro voucher a Michela Durzu, Eladio Coello Garcia e Thiago Coello Durzu e Guido Cadoni, che si sono imbarcati sul volo per Madrid, in qualità di 22 milionesimi passeggeri: ogni voucher è valido per 12 mesi, per un volo gratuito di andata e ritorno su qualunque destinazione operata da Ryanair dallo scalo sardo e per qualunque periodo dell’anno.

“In sedici anni, da quando siamo operativi nell’aeroporto di Cagliari”, ha affermato Mauro Bolla, country manager Ryanair per l’Italia, “siamo cresciuti tanto. L’obiettivo per quest’anno è trasportare 2,7 milioni di passeggeri da e per Cagliari. Su 39 destinazioni di quest’estate ce ne sono due nuove, quelle di Genova e di Göteborg. Questo operativo record vedrà Ryanair crescere del 70% rispetto al periodo Pre-Covid, con 3 aerei basati, nell’anno in cui festeggia i 25 anni in Italia”.