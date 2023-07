Mediobanca e Cetif collaborano per la tokenizzazione di un fondo di investimento in Italia

Il Gruppo Mediobanca (nella foto, l’a. d. Alberto Nagel) e Cetif lanciano la prima iniziativa italiana di tokenizzazione delle quote di un fondo di investimento Il Gruppo Mediobanca, in collaborazione con Cetif Advisory e il supporto del partenariato composto da Reply e Linklaters, lancia la prima iniziativa italiana di tokenizzazione delle quote di un fondo di investimento. Il progetto è sviluppato all’interno della Sandbox regolamentare del MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze), un contesto dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo determinato, iniziative tecnologicamente innovative nel settore bancario, finanziario e assicurativo, in costante dialogo con le Autorità di vigilanza (Banca d’Italia e CONSOB). L’iniziativa, approvata da Banca d’Italia in qualità di Autorità competente in data 21 luglio 2022, ha visto il coinvolgimento del Gruppo Mediobanca: la Capogruppo nell’attività di coordinamento, Mediobanca SGR come gestore del fondo e CheBanca! come collocatore dello stesso. Il progetto si basa su un processo di affiancamento (“mirroring”) della tokenizzazione ai processi tradizionali grazie a un’interfaccia user friendly della piattaforma Lionity a supporto della gestione di ogni fase del processo, dalla sottoscrizione e emissione delle quote tokenizzate di un fondo comune di investimento fino all’eventuale rimborso. Gli investitori beneficeranno inoltre di una vista sul proprio wallet totalmente integrata nell’Area Clienti CheBanca!. Per condurre la sperimentazione è stato selezionato il Fondo mobiliare aperto armonizzato (OICVM) “Mediobanca Global Multimanager 35” di Mediobanca SGR ed istituita una nuova classe – la classe T – che si differenzia per il fatto di essere rappresentata anche digitalmente attraverso la contestuale emissione di valori digitali, i c.d. token, volti a documentare i diritti attribuiti ai sottoscrittori delle quote della classe T e gli eventi connessi che saranno gestiti anche all’interno di una piattaforma informatica che si avvale della c.d. tecnologia a registro distribuito (distributed ledger technology, “DLT” – “Piattaforma DLT”). Il progetto ha preso avvio nel mese di maggio con una prima fase indirizzata ad un selezionato perimetro di clienti. Tale fase ha portato al collocamento e all’emissione, attraverso la piattaforma Lionity di Cetif Advisory, delle quote tokenizzate e la messa a disposizione di tali clienti di un wallet crittografico per la gestione degli strumenti finanziari digitalizzati. La possibilità di sottoscrivere le quote tokenizzate del fondo sarà estesa a fine giugno 2023 ad un bacino selezionato di investitori, clienti di CheBanca!, eleggibili secondo i parametri previsti per la fase di sperimentazione, e ben distribuiti nel portafoglio dei Wealth Advisor di CheBanca!. In quanto processo di affiancamento (come detto, “mirroring”), le operazioni di sottoscrizione e rimborso delle quote dedicate alla sperimentazione seguiranno comunque i processi operativi tradizionali e le risultanze dei processi tradizionali prevarranno sulle informazioni contenute nei token. “Siamo orgogliosi di dare avvio anche in Italia a un’operazione sperimentale di tokenizzazione di quote di uno strumento finanziario” – commenta Marco Pozzi, nella foto, Group COO di Mediobanca. “L’iniziativa è in linea con gli obiettivi di innovazione del Piano strategico del Gruppo Mediobanca One Brand One Culture e risponde all’impegno di valorizzare al meglio le sinergie tra le società del Gruppo, accelerando il nostro processo di trasformazione digitale. Il nostro obiettivo è quello di esplorare le straordinarie opportunità offerte dalla tecnologia per proporre al mercato prodotti digitali che sappiano coniugare potenziale di mercato, efficienza operativa e completo allineamento alle normative di settore” – conclude Marco Pozzi. “La digitalizzazione è per noi, da sempre, un tratto imprescindibile del nostro modello di servizio” – dichiara Lorenzo Bassani, nella foto, Direttore Generale di CheBanca!. “Il nostro contributo alla definitiva affermazione del Gruppo Mediobanca quale leader nel Wealth Management, così come definito nel Piano strategico al 2026, sarà guidato non solo dalla distintività della nostra offerta in favore della clientela Premier ma anche dell’evoluzione nella modalità di fruizione dei servizi finanziari anche alla luce dell’importante passaggio generazionale che la ricchezza farà nei prossimi anni” – conclude Lorenzo Bassani. “I Security Token rappresentano una tendenza emergente nel settore finanziario, evidenziata dalla loro crescita costante a livello internazionale – aggiunge Emilio Franco, AD di Mediobanca SGR. Siamo i primi a proporre sotto la giurisdizione italiana questa modalità di sottoscrizione che aprirà nel futuro del risparmio gestito nuovi scenari, con evidenti vantaggi in termini di efficienza e trasparenza dell’intero processo di sottoscrizione così come in termini di accessibilità degli investimenti” – conclude Emilio Franco. “Siamo orgogliosi della fiducia accordata al nostro team e alla piattaforma di Tokenizzazione Lionity da parte di Mediobanca” – afferma Imanuel Baharier, Direttore Generale di Cetif Advisory. “La presenza costante di Cetif sulla frontiera dell’innovazione, unita alla capacità di generare e orientare ecosistemi, ci consente di servire con diligenza ed efficacia la community bancaria, finanziaria e assicurativa italiana, nel proprio percorso evolutivo in ambito nazionale e europeo”