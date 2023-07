Dazn sigla accordo con Daimani: biglietti e hospitality sulla sua app

Non solo esclusive per la diretta streaming, ma anche biglietti di eventi sportivi e pacchetti annessi. Dazn ha siglato una partnership con Daimani per la vendita in app di questi servizi, e grazie alla tecnologia della piattaforma di vendita online per hospitality con sede a Zurigo integrerà nella propria app un marketplace dove sarà possibile acquistare con un solo click un’ampia gamma di biglietti e pacchetti hospitality per eventi sportivi. Il lancio della nuova funzionalità in versione beta avverrà verso la fine dell’estate e sarà sviluppata a livello globale attraverso partnership con i detentori dei diritti. L’accordo, sottolinea la Ott nell’annuncio della nuova partnership che segue quella siglata con VivaTicket recentemente, è una tappa significativa nel percorso per diventare la principale destinazione per gli appassionati di sport, con un’offerta integrata di biglietti, merchandising, betting e gaming, oltre alla visione di contenuti sportivi premium. Il mercato globale dei biglietti sportivi è valutato in 40 miliardi di dollari l’anno, e in questo ambito Dazn, sottolinea la nota, “grazie al suo ampio pubblico formato da appassionati di sport e ai rapporti consolidati con le principali leghe calcistiche e con Nfl, Nba, F1 e MotoGP, può rappresentare un unicum nel mercato. Inizialmente nel nuovo marketplace – che sarà lanciato in una prima fase nel Regno Unito, in Germania, Italia e Spagna – si potrà acquistare tramite Dazn un’ampia gamma di biglietti e pacchetti hospitality per eventi sportivi, tra cui gli Europei 2024 e la coppa del Mondo di rugby 2023 Con l’accordo siglato oggi, infine, a Dazn è riservata la possibilita’ di entrare nel capitale di Daimani. “Il panorama dell’intrattenimento sportivo oggi è estremamente frammentato, con un numero crescente di app e proprietari di contenuti – il commento di Shay Segev, nella foto, Ceo di Dazn Group – Dazn sta costruendo una super app di facile fruizione per gli appassionati, un’unica piattaforma dove potersi godere il gioco in diretta e accedere a un’intera gamma di prodotti e servizi legati allo sport, con un unico account e un unico portafoglio per guardare, giocare, chattare, effettuare transazioni e scommettere”.

