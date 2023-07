Eprcomunicazione partner della Fondazione Milano Cortina fino al 2026 per Olimpiadi più sostenibili

Prosegue e si rafforza la partnership tra Eprcomunicazione (nella foto, l’a. d. Camillo Ricci) e la Fondazione Milano Cortina 2026 per le attività di stakeholder engagement e media relation sui temi relativi alla sostenibilità ambientale e sociale dei Giochi Olimpici Invernali.

La Fondazione, costituita a dicembre 2019 nel rispetto delle disposizioni contenute nella Carta Olimpica, nel Codice Etico del Comitato Olimpico Internazionale e nell’Accordo firmato a Losanna il 24 giugno 2019, svolge tutte le attività di organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi e culturali relativi allo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali del 2026.

Eprcomunicazione, associata UNA, durante tutta l’organizzazione dei Giochi Olimpici fornirà consulenza strategica per avviare e mantenere un canale stabile di comunicazione tra la Fondazione e i portatori di interesse diffusi in materia ambientale e all’inclusione sociale delle fasce più deboli, sia nazionali sia rappresentativi dei territori che interessano i Giochi. Inoltre sarà di supporto per la definizione di contenuti e della modalità di comunicazione della narrazione del progetto olimpico e paralimpico con particolare riguardo alla materia della sostenibilità ambientale e alla legacy.

“I Giochi di Milano Cortina 2026 fanno della sostenibilità, del contenimento del consumo di suolo e dell’efficienza gestionale ed economica, una sfida che ci vede impegnati da tempo e che troviamo in linea con l’identità di Eprcomunicazione, Società Benefit associata UNA e dal 2022 certificata B-Corp” ha commentato Roberto Della Seta, Direttore Sostenibilità e membro del Consiglio di Amministrazione di Eprcomunicazione.