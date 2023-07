Nuovi investimenti all’orizzonte per l’aeroporto di Palermo grazie ai risultati positivi di Gesap

L’assemblea dei soci di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto internazionale “Falcone Borsellino” di Palermo ha approvato il bilancio di esercizio del 2022 che si chiude con un risultato netto positivo di 8,5 milioni di euro e un margine operativo di oltre 14,2 milioni. “Dall’analisi dei dati di bilancio, consuntivi al 2022, ma soprattutto quelli riferiti al trend di crescita del 2023 – dice Carolina Varchi, vicesindaco del Comune di Palermo – si evidenzia la straordinaria potenzialità di crescita soprattutto in vista della predisposizione del nuovo Piano quadriennale degli Investimenti 2024/2027, che dovrà essere rivolto ancor di più alla valorizzazione della struttura aeroportuale nel suo complesso”. L’Ebitda tocca 20.920.343, superiore di 800 mila euro sul 2021. “Tali somme, unitamente ad altre risorse già generate, costituiranno le basi su cui ultimare gli investimenti in corso – dice Salvatore Burrafato, presidente di Gesap – completando l’attuale piano delle infrastrutture 2020/23, che porta con sé un significativo ritardo. Infatti, nel corso del 2023, dovranno essere completati lavori per circa 45 milioni di cui dodici riferibili all’esercizio 2022. Il management, inoltre, ha le idee chiare su come affrontare i futuri piani di investimenti e le relative problematiche finanziarie – conclude Burrafato – le nuove sfide che l’intero consiglio di amministrazione di Gesap intende raccogliere saranno il frutto di una corretta programmazione e di una visione generale mirata allo sviluppo e alla crescita”.