Veneto è la terza regione italiana per export

“Il Veneto, con 80 miliardi di esportazioni nel 2022 e con un +16% rispetto al 2021, cresce più della media nazionale (12,7%). Nei primi tre mesi del 2023, con un +9 %, l’export della regione è ancora in zona positiva, tenuto conto anche di una crescita minore dell’inflazione rispetto al 2022. Terza in Italia per quota di export sia nel 2022 (13,15% su 624 miliardi totali di export) che nei primi tre mesi del 2023 (13,18% su 159 miliardi totali in Italia) il Veneto spicca per le esportazioni di prodotti come le attrezzature, i macchinari, ma anche per prodotti agroalimentari come il prosecco che dal punto di vista dell’export è aumentato del 50% rispetto al 2019 e del 20 % in più rispetto al 2021. Così il Presidente di ICE Matteo Zoppas intervenuto alla presentazione del Rapporto Statistico regionale. “Nel 2022 l’export italiano ha raggiunto i 624 miliardi, crescendo del 13% rispetto al 2021, un numero condizionato però da un potere d’acquisto ridotto e dall’inflazione che l’Istat ha stimato intorno a 8,1% su base annua. Una percentuale che – aggiunge Zoppas – se si considerano alcuni fenomeni reali, ha raggiunto addirittura il 40% per alcuni prodotti e parte dei loro fattori produttivi. La buona notizia però è che, dopo gli esiti positivi dell’anno scorso, anche nei primi mesi del 2023 l’export sta crescendo del +9,8% rispetto agli stessi mesi del 2022. Oggi un istituto autorevole e competente come SACE ha stimato per il 2023 una crescita dell’export di 667 miliardi: rispetto a questi numeri ci sono delle variabili come il riallineamento dei costi delle materie prime e dei costi dei trasporti che possono agevolare le nostre imprese rispetto a quegli obiettivi. Come ICE – ha chiuso il Presidente – abbiamo avuto un forte input da parte del Mimit e del Maeci a far sì che l’export cresca, forte del valore del suo Made in Italy, generando più economia per il nostro Paese e dunque più occupazione. ICE Agenzia con i suoi 79 uffici in 67 paesi esteri continuerà ad essere al fianco delle imprese che hanno bisogno di aiuto nell’affacciarsi a mercati nuovi ed esistenti e a cercare contatti con nuovi clienti, aiuti sulle questioni burocratiche, doganali e quant’altro”.