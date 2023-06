Salcef acquisisce Colmar Technik

Salcef Group S.p.A. ha firmato un contratto preliminare per acquisire il 100% del capitale sociale di Colmar Technik S.p.A. L’acquisizione permetterà al Gruppo di consolidare la propria presenza nel settore dei macchinari dedicati all’industria ferroviaria. Colmar, attiva dal 1963, progetta e produce macchine per la costruzione e la manutenzione delle linee ferroviarie presso i suoi stabilimenti ad Arquà Polesine e Costa di Rovigo.

Con questa operazione strategica, Salcef Group intende espandere la gamma di prodotti della sua business unit Railway Machines, sia per uso interno che per il mercato esterno. Inoltre, l’acquisizione consentirà di beneficiare delle sinergie commerciali derivanti dalla vasta rete internazionale di Colmar, che opera nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Russia, in Cina e in Colombia.

“Abbiamo raggiunto un accordo di grande valore strategico per il Gruppo”, ha commentato Gilberto Salciccia, nella foto, Presidente Esecutivo di Salcef Group, in merito all’acquisizione della Colmar Technik S.p.A. “Questa acquisizione rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro percorso di crescita esterna e segna la nostra prima incursione nel settore dei macchinari ferroviari, dove già operiamo attraverso la controllata SRT. L’integrazione di Colmar ci consentirà di ampliare la gamma di prodotti della nostra business unit Railway Machines, sia per uso interno che per il mercato, e di sfruttare le sinergie commerciali offerte dalla loro capillare rete internazionale presente nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Russia, in Cina e in Colombia”.

Lorenzo Peroni, Amministratore Delegato di SRT e responsabile della business unit Railway Machines, ha aggiunto: “I macchinari prodotti e offerti da Colmar sono ampiamente apprezzati e certificati da numerosi operatori ferroviari in tutto il mondo. La loro linea di prodotti, che comprende caricatori strada/rotaia, gommati e cingolati, e locotrattori con motorizzazione elettrica o Diesel, si integra perfettamente con la nostra attuale gamma di prodotti SRT, focalizzata su allestimenti di carri ferroviari e treni molatori. Grazie all’esperienza del nostro Gruppo nel settore e alla possibilità di ricevere feedback direttamente dai nostri cantieri, avremo l’opportunità di perfezionare e ottimizzare l’offerta di Colmar, a beneficio del Gruppo e dei nostri clienti esterni”.

Colmar conta su circa 110 dipendenti e ha un backlog superiore ai 40 milioni di euro. Si prevede che il fatturato annuo, una volta completata l’acquisizione, si attesti intorno ai 20 milioni di euro, con una marginalità in linea con la media del Gruppo.

L’accordo prevede un Enterprise Value di circa 25 milioni di euro, di cui 2 milioni sono stati versati al momento della firma del contratto preliminare. Il resto del pagamento sarà effettuato al closing, previsto entro il prossimo mese di agosto.