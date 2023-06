Redelfi e Altea Green Power avviano lo studio di connessione per il progetto Lund Storage Center

Redelfi S.p.A., società a capo dell’omonimo Gruppo industriale con sede operativa a Genova – impegnata nello sviluppo di infrastrutture innovative e sostenibili per favorire la transizione energetica – e Altea Green Power S.p.A. (“AGP”) – attiva nello sviluppo e nella realizzazione di impianti per la produzione di energia nel rispetto dell’ambiente e come “integratore di servizi” per un’assistenza completa durante tutte le fasi della realizzazione e gestione di impianti green – entrambe quotate sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, facendo seguito a quanto comunicato lo scorso 11 gennaio, rendono noto che è iniziato il processo di studio della connessione del progetto Lund Storage Center in capo a BESS Power Corp. (“BESS Power”), controllata al 65% da RAL Green Energy Corp. (società partecipata in modo paritetico da Redelfi e AGP), ha dato inizio al processo di studio della connessione, denominato Full Interconnection Study, con la collaborazione dell’operatore di sistema indipendente texano ERCOT (Electric Reliability Council of Texas Inc.) e l’operatore di servizio pubblico americano LCRA (Lower Colorado River Authority). Lund Storage, progetto acquisito da BESS Power a gennaio 2023 – rif. c.s. 11 gennaio 2023 – ha ottenuto la conferma per lo sviluppo di una potenza massima pari a 407.55 MW, incrementata leggermente rispetto a quella inizialmente dimensionata, confermandosi pertanto uno dei progetti di Battery Energy Storage Systems (“BESS”) più grandi, attualmente in fase di sviluppo sul territorio texano. Il gestore di rete ha così confermato la validità del primo progetto della pipeline di BESS Power, il cui target finale è stato portato a oltre 2 GW. Il termine del Full Interconnection Study è previsto entro settembre 2023.

Davide Sommariva, nella foto, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Redelfi S.p.A. ha commentato: “La nostra linea americana sta avanzando coerentemente con quanto dichiarato al mercato. La conferma della potenza di Lund Storage da parte di ERCOT è un importante step per la crescita di BESS Power, che ci rende sempre più confidenti circa lo sviluppo della nostra pipeline. Questo primo risultato è il frutto delle grandi capacità dell’intero team e sta portando Redelfi a valutare un incremento della sua presenza sul mercato americano.” Giovanni Di Pascale, Amministratore Delegato di Altea Green Power ha commentato: “Questo importante risultato conferma la validità del modello di business costituito, che consentirà a BESS Power di affermarsi sempre più sul mercato. Abbiamo raggiunto una prima fondamentale milestone dell’ambizioso piano, comunicato sul finire del 2022, che si svilupperà in 4 anni e sarà focalizzato sull’implementazione di una consistente pipeline di impianti BESS stand alone. Questo per noi rappresenta un passo decisivo per espandere la nostra attività a livello internazionale, dove siamo certi ci saranno per il futuro significative possibilità di crescita”. Philip Herman, COO di BESS Power Corporation ha commentato: “Il principale obiettivo di BESS Power Corporation è l’incremento del nostro portfolio con progetti di grande qualità di cui Lund Storage rappresenta un eccellente esempio. Il primo successo di Lund Storage è un passo nella giusta direzione e dimostra la spinta e le profonde competenze del nostro team e dei nostri partner nella collaborazione verso il raggiungimento dei nostri obiettivi. L’energy storage svolgerà un ruolo sempre più importante nel sistema di trasmissione di ERCOT e degli altri paesi.”