Cirfood raggiunge gli obiettivi di fatturato

L’Assemblea dei Soci di Cirfood (nella foto, la presidente Chiara Nasi) – impresa cooperativa italiana leader nella ristorazione collettiva, commerciale e nei servizi di welfare – ha approvato il Bilancio di esercizio 2022, raggiungendo, in termini di fatturato, gli obiettivi definiti per il primo anno del Piano Strategico 2022-2025, grazie alla solidità del modello di impresa e a uno sguardo attento all’innovazione, in un momento reso particolarmente sfidante dalle conseguenze del contesto internazionale e del rincaro dei costi delle materie prime. Grazie alla capacità di rispondere in maniera solida agli stimoli del contesto, il Gruppo Cirfood nel 2022 ha registrato ricavi consolidati pari a 538,1 milioni di euro, il 13,1% in più rispetto al 2021, e un patrimonio netto di gruppo di 123,7 milioni di euro. Inoltre, ha investito 15 milioni di euro a favore di innovazione, sviluppo dei servizi, formazione e benessere delle persone. Nonostante tali risultati, sul fronte dei ricavi, a causa dell’aumento dei costi già descritto, sia la Cooperativa che il Gruppo hanno conseguito un risultato netto negativo. Per Cirfood, il 2022 ha rappresentato una tappa fondamentale per il percorso di impegno volto ad innovare, in chiave sostenibile, il settore della ristorazione e dell’alimentazione, anche grazie all’inaugurazione del Cirfood district. Un anno, tuttavia, caratterizzato da innumerevoli sfide, come l’inflazione e l’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime, che hanno gravato su un settore già provato dopo due anni di pandemia.