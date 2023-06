Israele e Marocco si accordano per la cooperazione su questioni climatiche e ambientali

I governi di Israele (nella foto, il presidente Benjamin Netanyahu) e Marocco hanno concordato di cooperare su questioni climatiche e ambientali. Lo riferiscono i media di entrambi i paesi, precisando che le collaborazioni includono il cambiamento climatico, la conservazione dell’ambiente marino e costiero, la conservazione della diversità biologica e degli ecosistemi, la desalinizzazione e la gestione dell’acqua, la qualità dell’aria, le tecnologie e le innovazioni ambientali e le iniziative regionali. I due paesi dovrebbero firmare un memorandum d’intesa su questi temi a luglio, dopo un incontro tra il ministro marocchino per la transizione energetica e lo sviluppo sostenibile Leila Benali e il ministro israeliano per la protezione ambientale Idit Silman venerdì nella capitale del Marocco, Rabat. È probabile che il documento venga firmato a New York durante l’annuale Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile.

L’accordo sarà una base per la cooperazione ambientale e climatica tra istituti di ricerca, imprenditori ed enti pubblici e privati, insieme a organizzazioni ambientaliste governative e locali in Marocco e Israele, secondo la dichiarazione.