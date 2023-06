Genova, FS Italiane sostiene the Ocean Race

Ferrovie dello Stato Italiane (nella foto, l’a. d. Luigi Ferraris) è a fianco di The Ocean Race, il suggestivo giro del mondo a vela che per il suo primo approdo in Italia ha scelto la città di Genova. Il capoluogo ligure ospiterà infatti l’evento all’insegna dello sport, della sostenibilità, dell’innovazione e della diversità di genere dal 24 giugno al 2 luglio, sostenuto anche dal Gruppo FS in qualità di supporter.

L’appuntamento genovese mette al centro la cura e il rispetto del mare quale importante patrimonio italiano, richiamando al tempo stesso a un turismo sano e consapevole capace di valorizzare ancora di più le bellezze naturali del Paese. Rappresenterà inoltre l’occasione per ospitare un calendario ricco di eventi e attività per accompagnare turisti, cittadini e appassionati del settore nautico che vorranno partecipare a concerti, dilettarsi con altri tipi di sport, divertirsi con esperienze legate al mondo dell’innovazione e della cura dell’ambiente.

Ed è da queste premesse che parte il sostegno di FS Italiane a Ocean Race, importante momento di incontro in cui lo svago tipico della bella stagione si unisce a momenti di riflessione su come la connessione tra l’essere umano e la natura debba passare dai corretti stili di vita a tutela del pianeta. Valori, questi, che da sempre contraddistinguono l’impegno quotidiano di Ferrovie dello Stato per una mobilità collettiva, multimodale e quindi sostenibile.

A testimonianza di questo impegno, un treno Intercity di Trenitalia pellicolato con l’immagine di Ocean Race circolerà dal 26 giugno sulle tratte Milano – Genova – Ventimiglia, Milano – Genova – Livorno e Milano – Bari – Lecce.

Sempre nel segno del trasporto green, ciascun visitatore potrà contribuire a rendere sostenibile l’evento iniziando dalla scelta del treno come modalità di trasporto preferenziale per i propri spostamenti. Dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole è infatti possibile raggiungere l’Ocean Live Park – organizzato nell’area del Water Front di Levante – a piedi, con il bike sharing, con la linea 31 del servizio di trasporto urbano o la navetta dedicata, la linea 10. Là dove il mare ha riconquistato spazi grazie alla visione dell’architetto Renzo Piano, sorge infatti un villaggio ricco di attività ed esperienze tra vela, sport, arte, innovazione, sostenibilità, spettacoli e intrattenimento.

Dalla stazione di Genova Piazza Principe ci si potrà invece dirigere verso l’area eventi del Porto Antico a piedi, con la metropolitana, il bike sharing o il trasporto urbano (linea 35, 1, 18, 3). È stato inoltre organizzato un sistema di mobilità cheincentiverà l’utilizzo dei mezzi pubblici e collettivi – treno, bus e taxi – per raggiungere l’Ocean Live Park con navette gratuite dalla Stazione Brignole e dal Porto Antico ogni 10/15 minuti.