REVO ottiene il primo rating di sostenibilità,pari a “EE (strong)”, da Standard Ethics

REVO Insurance, primo operatore specializzato nelle polizze parametriche e rischi speciali in Italia, ha ottenuto il rating “EE (strong)” da Standard Ethics, agenzia internazionale indipendente che valuta la sostenibilità delle imprese. Il giudizio positivo è stato emesso sulla base dell’analisi dell’assetto societario, del sistema di gestione dei rischi e della governance della sostenibilità, fattori che sono risultati avanzati per una società di recente costituzione oltre che allineati alle migliori pratiche e, più in generale, adeguati auna quotata del segmento STAR.In particolare, la valutazione ha rilevato complessivamente le capacità del Gruppo di integrare, ora e in futuro, i fattori ESG nelle strategie, nelle operazioni e nel processo di risk management, con solide prestazioni in termini di efficienza operativa. Relativamente all’offerta, gli analisti di Standard Ethics hanno registrato come la qualità del prodotto e l’ascolto del cliente siano due driver fondamentali della value proposition di REVO. Il modello distributivo viene definito come flessibile e omnicanale e si evidenzia che il Piano Industriale 2022-2025 contiene indicazioni chiare e precise circa la strategia di sviluppo e sostenibilità che la Società intende perseguire. Particolarmente apprezzate anche le attività progettuali che l’Azienda ha impostato in vista della futura redazione del rapporto di sostenibilità. Le prospettive appaiono quindi positive ed allineate alle richieste ONU, OCSE e UE. È stata inoltre rilevata la grande attenzione riservata alla gestione delle risorse umane, con politiche di selezione e assunzione orientate all’incremento della diversity aziendale così come un’offerta welfare articolata che punta a favorire il giusto equilibrio vita-lavoro. L’attenzione alle persone si riflette anche nella configurazione delle sedi REVO, entrambe collocate all’interno di immobili ad alta efficienza energetica, risultato di progetti di rigenerazione urbana di rilievo. Gli uffici e gli arredi garantiscono il massimo comfort in termini di design, integrazione tecnologica e multifunzionalità, e sono pensati appositamente per favorire molteplici modalità di lavoro. In aggiunta, la profonda rilevanza data alle tematiche ESG è testimoniata dall’implementazione di un ciclo di formazione destinato ai dipendenti. “Questo primo rating di sostenibilità è la testimonianza della qualità del progetto REVO e del forte orientamento ESG del percorso intrapreso, caratterizzato dalla rilevanza attribuita alla struttura di governance, alla trasparenza diffusa ad ogni livello dell’organizzazione e a una spiccata sensibilità verso le dimensioni sociale e ambientale. Abbiamo scelto di coniugare una prospettiva di lungo termine e una chiara visione dei nostri obiettivi con la volontà di costruire nel presente, con dedizione e impegno quotidiani, una precisa identità che caratterizzi la nostra presenza sul mercato e ci renda aperti e ricettivi nei confronti dei nostri stakeholder. Sono soddisfatta di una valutazione così importante, che rappresenta non soltanto il massimo ottenibile per quanto fatto finora ma soprattutto il punto di partenza ideale per conseguire ulteriori progressi in ambito ESGe per accrescere il valore della Compagnia nei prossimi anni.” commenta Antonia Boccadoro, nella foto, Presidente REVO Insurance. REVO ha infine mostrato grande attenzione verso l’ambiente adottando soluzioni per ridurre l’impatto come l’introduzione di un approccio paperless. Un ulteriore obiettivo del 2023 per la Società è quello di procedere a nuove iniziative di riduzione delle emissioni per raggiungere la carbon neutrality.