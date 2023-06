Ita Airways: ritardi e cancellazioni mettono a dura prova i passeggeri

Ita Airways, nella foto l’a. d. Fabio Lazzerini, la compagnia aerea italiana, ha registrato un calo nella puntualità dei voli in Italia. Secondo i dati forniti dalla società specializzata Cirium nel maggio 2022, riportati anche dal Corriere della Sera, Ita Airways si posizionava al quarto posto in Europa per la percentuale di voli effettuati “in orario”, con un tasso di atterraggi puntuali dell’87,14%. Tuttavia, nel corso di quest’anno, la compagnia non è riuscita a mantenere gli stessi livelli di puntualità, scendendo al di sotto del 73% e non comparendo nella top ten delle compagnie aeree europee più puntuali.

Questi ritardi hanno causato notevoli disagi per i viaggiatori, rendendo difficili i loro programmi di lavoro, studio o motivi personali.

Tra gli episodi di disservizio segnalati, si evidenziano due casi specifici (riportati dal nostro sito, nei giorni scorsi). Il 7 giugno, i passeggeri dei voli Roma Napoli e Napoli Roma hanno subito cancellazioni improvvisate da parte di Ita Airways. Il volo AZ1263 in partenza da Roma alle 9:10 è stato annullato, causando a sua volta l’annullamento del volo AZ1264 Napoli Roma, previsto per le 10:55.

Inoltre, il 14 giugno, i passeggeri del volo AZ1311 Roma Bologna hanno vissuto una mattina da dimenticare, con la cancellazione improvvisa del volo, compromettendo i piani di viaggio dei passeggeri diretti in Emilia-Romagna. Il volo, programmato per le 09:40, non ha avuto luogo, lasciando i passeggeri bloccati all’aeroporto di Roma Fiumicino.