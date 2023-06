Editoria, Dianella Bardelli riaccende i riflettori sulla poetessa ribelle degli anni ’60

“Come sono eccitanti gli uomini che ci spezzano il cuore” è il nuovo libro di Dianella Bardelli, pubblicato dalla Compagnia Editoriale Aliberti. Il libro ci introduce alla figura di Lenore Kandel, una poetessa che ha avuto un impatto significativo sulla scena artistica americana degli anni ’60. Lenore, protagonista della celebre Summer of Love del 1967 a San Francisco, rappresentava la speranza di un cambiamento radicale nel mondo.

La biografia romanzata di Lenore inizia con il suo incontro con Bill, un membro della banda degli “Hell’s Angels”, e prende una svolta drammatica dopo un incidente in moto che ha segnato la vita della coppia. Lenore, rimasta menomata e confinata in casa per il resto della sua vita, diventa il fulcro della storia. Al centro di tutto c’è il suo libro di poesie, intitolato “The Love Book”, che rappresenta un inno esplicito ed intenso all’eros. Nonostante siano passati più di cinquant’anni dalla sua pubblicazione, la potente forza e l’energia sensuale di quest’opera continueranno a scuotere i lettori di oggi.

Attraverso un attento resoconto storico e dando voce alla sua immaginazione, Dianella Bardelli ripercorre la vita di Lenore Kandel, restituendo importanza a una figura fondamentale della Summer of Love. Nel libro, l’autrice ci aiuta a comprendere meglio il ruolo delle donne della Beat Generation, spesso dimenticate e ridotte al ruolo di muse o compagne dei poeti maschi. Lenore Kandel, donna libera e anticonformista, ha vissuto una vita avventurosa e drammatica, e attraverso la penna di Bardelli riceve finalmente il riconoscimento che merita.

Dianella Bardelli, livornese di origine ma residente in provincia di Bologna, è una scrittrice poliedrica che si è dedicata alla narrativa, alla poesia e ai racconti. Dopo la pubblicazione di diversi romanzi, il suo ultimo sforzo letterario è “Come sono eccitanti gli uomini che ci spezzano il cuore”. Grazie alla sua passione per la scrittura e alla sua attività sui blog letterari, l’autrice è molto attiva anche sul web.

Il libro di Dianella Bardelli, attraverso la figura di Lenore Kandel, offre una prospettiva unica sulla Summer of Love e sull’importanza delle donne nella Beat Generation. Con una narrazione avvincente e una profonda analisi storica, l’autrice ci regala un’opera che affascinerà i lettori di ogni generazione.