Bosch Italia, fatturato di 2,6 mld e crescita dell’8%

Bosch, azienda leader di tecnologie e servizi, nel 2022 ha conseguito in Italia un fatturato di 2,6 miliardi di euro, registrando una crescita dell’8% circa rispetto all’anno precedente. In Italia, il Gruppo Bosch è attivo con 18 società e 3 centri di ricerca, con un organico di oltre 5.600 collaboratori, al 31 dicembre 2022.

“Il 2022 è stato un anno positivo per il Gruppo Bosch in Italia. Siamo soddisfatti dell’andamento del business e dei risultati raggiunti considerando il contesto economico e la situazione complessa dei mercati di riferimento” ha dichiarato Renato Lastaria, nella foto, General Manager del Gruppo Bosch in Italia.

L’anno in corso, afferma una nota, è partito positivamente per Bosch in Italia, con una performance particolarmente forte nei settori Mobility e Industrial Technology. “La diversificazione è anche la chiave della nostra strategia di crescita nei diversi settori, per l’azienda è fondamentale mantenere l’equilibrio fra prestazioni economiche e obiettivi ambientali e sociali” ha concluso Lastaria.

Il fatturato totale del gruppo nel mondo nel 2022 ha raggiunto gli 88,2 miliardi di euro, con un margine operativo passato dal 4% al 4,3%. Nel primo trimestre il fatturato è salito del 3,5%, l’obiettivo è di una crescita tra il 6 e il 9%, mentre l’obiettivo per il margine operativo si aggira intorno al 5%.