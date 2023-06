Stellantis Ventures accelera l’innovazione per una mobilità sostenibile

Stellantis Ventures, il fondo di venture capital di Stellantis N.V., è stato creato per sostenere e promuovere il piano strategico Dare Forward 2030. Questo fondo ha selezionato dieci startup e un fondo di venture capital nel settore della mobilità come primi investimenti chiave. L’obiettivo di Stellantis Ventures è accelerare l’adozione di tecnologie innovative e incentrate sul cliente per la mobilità, confermando la volontà di Stellantis di guidare il cambiamento verso una mobilità sostenibile e un’esperienza di guida migliore per tutti i clienti.

Tra i progetti sostenuti da Stellantis Ventures, tre verranno lanciati entro quest’anno. Questi investimenti sono in linea con i tre pilastri fondamentali del piano Dare Forward 2030: Etica, Tecnologia e Valore.

Dal punto di vista etico, Stellantis Ventures ha investito in 6K, un’azienda che offre una lavorazione sostenibile avanzata per la produzione di materiali puliti e a basse emissioni di carbonio. Questa soluzione innovativa è essenziale per batterie per veicoli elettrici, stampa 3D e molte altre applicazioni, offrendo una produzione più sostenibile, veloce, pulita e a costi inferiori.

Nel campo della mobilità sostenibile, Stellantis Ventures ha sostenuto la startup Beweelsociety, che sviluppa biciclette elettriche connesse e offre servizi completi tramite un’unica app digitale. Questi servizi includono finanziamenti, assicurazioni, facilitazioni e servizi di manutenzione per la cura delle biciclette. Beweelsociety supporta la diffusione di una mobilità sostenibile e dolce, offrendo un’alternativa basata sulla bicicletta come mezzo di trasporto quotidiano.

Per quanto riguarda la tecnologia, Stellantis Ventures ha investito in diverse aziende innovative. Nauto utilizza l’intelligenza artificiale e la tecnologia di visione digitale per analizzare i dati di rischio di oltre 800 flotte commerciali, con l’obiettivo di ridurre i costi e migliorare la sicurezza stradale. Trails Offroad offre una vasta libreria digitale di guide per percorsi fuoristrada negli Stati Uniti e in Canada, che possono essere caricati sui sistemi Uconnect dei veicoli, offrendo dettagliate informazioni, video e recensioni per gli amanti dell’avventura fuoristrada.

Altre startup supportate includono Viaduct, che utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare l’analisi dei veicoli e garantire una migliore qualità delle prestazioni e della manutenzione, Geoflex, che offre servizi di posizionamento satellitare preciso e sicuro in tutto il mondo, e Envisics, che sviluppa tecnologie olografiche dinamiche per head-up display a realtà aumentata e sistemi di sensori per l’industria automobilistica.

Infine, per quanto riguarda il valore, Stellantis Ventures ha investito in Electra Vehicles, che fornisce soluzioni software per batterie per la mobilità elettrica, e Lyten, che ha sviluppato un materiale chiamato Lyten 3D Graphene™ con molteplici applicazioni nel settore della decarbonizzazione, compresi veicoli leggeri, sensori avanzati e batterie al litio-zolfo sostenibili.

Gli investimenti di Stellantis Ventures sostengono la strategia Dare Forward 2030 e confermano l’impegno di Stellantis nel guidare il cambiamento verso una mobilità sostenibile.

“Trasformare Stellantis in un’azienda tecnologica di mobilità sostenibile significa che dobbiamo avere una mentalità da startup, concentrarci sui nostri clienti e lavorare alimentati da entusiasmo e ambizione” ha dichiarato Ned Curic, nella foto, Chief Technology Officer di Stellantis. “Abbiamo sfruttato la forza di Stellantis Ventures per entrare in contatto con aziende che stanno sviluppando tecnologie all’avanguardia. Soluzioni che riteniamo possano trasformare l’esperienza di bordo e migliorare il settore della mobilità, per i nostri clienti e l’intera società.”