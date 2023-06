Generali consolida la leadership nel mercato assicurativo europeo con l’acquisizione di Liberty Seguros da Liberty Mutual

Generali ha raggiunto un accordo con Liberty Mutual per l’acquisizione di Liberty Seguros, Compañia de Seguros y Reaseguros, S.A., compagnia assicurativa spagnola che opera in Spagna, Portogallo, Irlanda ed Irlanda del Nord. L’operazione, coerente con il piano strategico “Lifetime Partner 24: Driving Growth”, permetterà al Gruppo di crescere ulteriormente, incrementare lo sviluppo del business Danni e di rafforzare la propria leadership in Europa. Grazie a questa operazione, Generali raggiungerà la quarta posizione nel business Danni in Spagna e consoliderà la seconda posizione in Portogallo. Generali entrerà in Irlanda, collocandosi tra le prime dieci compagnie in un mercato attrattivo e profittevole, ampliando ulteriormente la presenza del Gruppo in Europa. Tali Paesi offrono una significativa opportunità di crescita per il Gruppo grazie alla minore penetrazione assicurativa di tali mercati rispetto a mercati europei comparabili. Dall’operazione il Gruppo prevede di generare economie di scala attraverso la riduzione dei costi, l’ottimizzazione dei sistemi IT, il cross-selling dei prodotti Generali e anche grazie al comprovato track record del Gruppo nelle integrazioni. Le competenze distributive digitali di Liberty Seguros rappresentano un importante acceleratore per lo sviluppo dell’iniziativa strategica del Gruppo relativa a una piattaforma multipaese per il canale diretto. Il corrispettivo totale dell’operazione è pari a € 2,3 miliardi, incluso l’intero eccesso di capitale di Liberty Seguros, soggetta ad aggiustamenti al closing. L’impatto stimato sul Solvency Ratio del Gruppo è pari a circa -9,7 p.p.. Liberty Seguros ha una solida posizione patrimoniale, con un Solvency Ratio superiore al 330% al 31 dicembre 2022. Il Group CEO di Generali, Philippe Donnet, nella foto, ha affermato: “Grazie all’acquisizione di Liberty Seguros acceleriamo l’implementazione della nostra strategia ‘Lifetime Partner 24: Driving Growth’, sfruttando un’opportunità unica che contribuirà alla crescita sostenibile del Gruppo, rafforzerà la nostra posizione di leadership in Europa e spingerà lo sviluppo del business Danni. Generali andrà ad acquisire una compagnia assicurativa profittevole, attiva in tre mercati europei in crescita, con caratteristiche molto attraenti, che potrà creare valore a lungo termine in maniera rilevante per tutti i nostri stakeholder. Grazie a questa operazione, Generali si trova, oggi come non mai, nella migliore posizione per essere il Partner di Vita dei suoi clienti in Europa”. Jaime Anchústegui Melgarejo, CEO International di Generali, ha aggiunto: “Questa operazione testimonia l’impegno del Gruppo a crescere in Spagna e Portogallo e, contemporaneamente, rafforza la nostra presenza in Europa, anche grazie all’ingresso in Irlanda con un’importante quota di mercato. La natura complementare, profittevole e diversificata del business ci consente inoltre di espandere la nostra rete di agenti e broker e di acquisire nuove competenze operative in ambito diretto”. Con oltre € 1,2 miliardi di premi emessi nel 2022, Liberty Seguros è una compagnia focalizzata principalmente nel Danni, con un business auto in crescita e un mix di prodotti diversificato, circa 1.700 dipendenti e 5.600 intermediari nei tre mercati in cui è attiva. La società opera attraverso agenti, broker e canali diretti, oltre ad accordi distributivi e partnership di bancassurance. La solida raccolta nel canale diretto di Liberty Seguros è basata sulla capacità di distribuire prodotti personalizzati nei tre Paesi. Inoltre, le sue competenze digitali contribuiranno all’iniziativa strategica di Generali volta allo sviluppo di una nuova piattaforma digitale multicanale per la vendita diretta nel ramo Danni retail, prevista nell’ambito del piano “Lifetime Partner 24: Driving Growth”. L’iniziativa ha l’obiettivo di fare leva sulle competenze sviluppate da Genertel per definire un’offerta digitale nel business Danni retail, focalizzata sul business auto, garantendo un’interazione continua con i clienti. L’operazione, che rafforza la posizione del Gruppo nelle assicurazioni auto e casa, consentirà a Generali di diventare uno degli operatori principali del mercato assicurativo in Spagna. L’acquisizione permetterà inoltre di raggiungere nuovi segmenti di clientela grazie all’ampia gamma di prodotti offerti da Generali e alla possibilità di distribuzione attraverso il canale bancassicurativo, in linea con le caratteristiche del mercato locale, incrementando ulteriormente l’approccio multicanale del Gruppo. Generali beneficerà anche di una rete ampliata di agenti e broker, che si prevede possa contare oltre 7.000 intermediari, diventando uno dei network distributivi più estesi in Spagna. In Portogallo, grazie all’operazione, Generali rafforzerà le linee di business auto, casa e infortuni, oltre a potenziare la propria rete di agenti, portando ulteriori vantaggi strategici all’acquisizione di Seguradoras Unidas e di AdvanceCare realizzata nel 2020, grazie alla quale il Gruppo è diventato il secondo player nel mercato Danni portoghese. L’operazione si colloca in continuità con l’accordo di distribuzione di lungo termine con il Gruppo CTT (le Poste portoghesi) concluso nel 2022. In Irlanda, Generali entra per la prima volta nel business Danni retail, collocandosi tra i primi dieci operatori, grazie a broker e canali diretti in un mercato stabile, profittevole e in crescita. L’acquisizione è soggetta ad approvazioni regolamentari, come previsto per operazioni di questa tipologia. Citigroup e Credit Suisse hanno agito in qualità di advisor finanziari; Clifford Chance, Morais Leitão e Matheson in qualità di advisor legali dell’operazione.