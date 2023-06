Avanguardia e tecnologia, Mimo 2023 presenta le ultime novità automobilistiche

I modelli più esclusivi di hyper car e super car in esposizione e in modalità dinamica con numerose esibizioni ogni giorno, le novità delle case automobilistiche con le più moderne motorizzazioni disponibili in test drive e un calendario ricco di anteprime assolute saranno i principali highlights della terza edizione di Mimo, che si svolgerà presso l’Autodromo Nazionale Monza da domani al 18 giugno, dalle 9 alle 20, con ingresso gratuito per il pubblico. In occasione di Mimo 2023, il pubblico potrà ammirare e vedere sfilare le ultimissime hyper car, tra cui Apollo IE, Aston Martin Valkyrie, De Tomaso P72, Ferrari Monza SP1, Lotus Evija, McLaren Speedtail, McLaren Senna, Pambuffetti PJ-01. Moltissime anche le supercar: Bentley Continental GT S, Bentley Continental GTC,Bentley Bentayga EWB, Dallara Stradale IR8, Ferrari 296 GTS, Ferrari 458 Challenge, Ferrari 488 Challenge EVO, Ferrari Roma. Dalle 9 alle 19, nello speciale circuito di 4km che passa sulle sopraelevate dell’Anello Alta Velocità, saranno inoltre a disposizione del pubblico per i test drive Plenitude (Eni)i veicoli elettrici e ibridi plug-in delle case automobilistiche, tra cui BYD Dolphin, BYD Seal, BYDAtto 3eBYD HAN Berlina, Hyundai IONIQ 6, Hyundai IONIQ 5, Hyundai Kona Electric,Hyunda. Nella speciale area di ricarica Plenitude, presso il rettilineo dell’Anello di Alta velocità, i partecipanti avranno inoltre l’opportunità di familiarizzare con un’esperienza di ricarica elettrica semplice e intuitiva. Infine, nei box Plenitude il pubblico potrà immergersi in un vero e proprio viaggio attraverso la mobilità elettrica del futuro tramite videogiochi e realtà virtuale.Mimo sarà anche il palcoscenico dell’anteprima nazionale della McLaren 750S Spider, oltre a essere l’anteprima mondiale per il brand AEHRA, che presenterà la sua berlina totalmente elettrica disegnata da Filippo Perini.

Avanguardia e tecnologia, dunque, saranno le parole chiave di questa edizione, all’insegna di presentazioni in anteprima mondiale e di eventi imperdibili. E il moderno che incontra il classico diventa fondamentale nella celebrazione di quelle auto che hanno scritto la storia dell’automobilismo. La Cisitalia 202 Spider Mille Miglia “Nuvolari” sarà protagonista di una sfilata domenica 18 giugno. Per Andrea Levy, presidente Mimo, “sarà un’edizione dinamica, ricca di modelli da sogno che il pubblico potrà vedere sfilare tutti e tre i giorni della manifestazione, dal 16 al 18 giugno, all’Autodromo Nazionale Monza. Parliamo dei modelli più rari dei più importanti brand super sportivi che si vedranno sfrecciare tra i box e la pista di Formula 1, passando dalle novità egli ultimi modelli delle case automobilistiche che il pubblico potrà testare tra i paddock e il suggestivo circuito dell’Anello Alta velocità, oltre alle aree intrattenimento, sport, kids, food e musica a disposizione dei visitatori che potranno accedere gratuitamente a Mimo”. Paolo Martini (nella foto)–Head of e-mobility di Plenitude (Eni) e Amministratore Delegato di Be Charge ha dichiarato: “Siamo molto felici di sostenere MIMO per contribuire a rendere questa edizione ricca di novità, consolidando il nostro ruolo di player della mobilità. Il mondo dell’automotive sta attraversando una fase di grandi cambiamenti dove l’elettrico avrà un ruolo di rilievo al fianco delle altre soluzioni motoristiche. Essere presenti al MIMO ci permetterà di far conoscere agli appassionati di motori e a tutto il pubblico inostri servizi di mobilità elettrica semplici, intuitivi e digitalizzati”. Lara Magoni, sottosegretario con delega Sport e Giovani di Regione Lombardia ha affermato di essere “molto felice di poter partecipare alla terza edizione di MIMO. Credo che questo evento sposi in pieno quella che è la mia mission, vale a dire coinvolgere i giovani attraverso lo sport: MIMO è una manifestazione motoristica internazionale che dà lustro non soltanto alle due città coinvolte, Milano e Monza, ma a tutta la nostra Regione e che fa rima con aggregazione e socialità, parole d’ordine importantissime in questo periodo. Regione Lombardia è storicamente terra di motori, di case automobilistiche e di tantissimi appassionati e curiosi dei vari generi: sono sicura che i visitatori sapranno apprezzare e ripagare i grandi sforzi compiuti anche quest’anno da organizzatori ed espositori per proporre un Mimo 2023 indimenticabile”.

“Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente il MIMO all’interno del Tempio della Velocità. Ormai l’Autodromo Nazionale Monza può definirsi la casa di questo festival motoristico che, anno dopo anno, sta diventando un appuntamento imprescindibile per gli appassionati”, ha infine detto Giuseppe Redaelli, Presidente Autodromo Nazionale Monza.